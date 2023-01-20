蘇貞昌請辭閣揆 陳其邁：最挺高雄的行政院長

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農曆春節假期第1天，高雄市長陳其邁（前右）20日行程滿檔，一早就到大樹霞海城隍廟發放小紅包，向民眾拜年。中央社記者曾以寧攝 112年1月20日

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）行政院長蘇貞昌昨天再度向總統蔡英文請辭。高雄市長陳其邁今天說，蘇貞昌從疫情到經濟都繳出漂亮成績，應給予肯定，且任內助高雄推動多項建設，是「最挺高雄的行政院長」。

年假第一天，陳其邁到大樹城隍廟發放小紅包，並接受媒體聯訪，媒體指出，蘇貞昌昨天請辭閣揆後，陳其邁在臉書（Facebook）發文說，蘇貞昌是「最挺高雄的行政院長」。

陳其邁說明，橋科、台積電來高雄、5G AIoT園區等，是蘇貞昌在任內「衝衝衝」協助高雄產業轉型，也讓高雄去年失業率降到六都最低；重大國家建設，如高雄捷運黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線等，都是在「蘇院長」任內大力推動，因此不論重大建設或經濟發展，都要非常感謝他照顧高雄。

陳其邁也指出，蘇貞昌在行政院長任期內，幫助各項改革，從守住非洲豬瘟、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情控制，到經濟發展，都交出漂亮成績單。自己代表高雄市感謝蘇貞昌對高雄的協助，過去也擔任他的副院長，了解內閣非常努力，「大家應該給予蘇院長肯定」。

媒體追問對新任閣揆人選看法。陳其邁說，這是總統的職權，要怎麼有新局、讓內閣在穩定中前進，尊重總統最後決定。

陳其邁今天行程滿檔，一路從大樹、大社、燕巢、岡山、橋頭到楠梓區，前往各宮廟參香並發放小紅包，也預計到警局、派出所進行慰問。

其中小紅包發放活動，上午8時50分自大樹霞海城隍廟起跑。陳其邁說，非常感謝大樹人的支持，在水情最困難的時候，大樹是高雄最重要的水源基地，感謝之外也自覺欠大樹很多，要回饋也要感恩。

排第一的民眾告訴記者，自己是從岡山區來到大樹，上午7時左右就開始在現場等候，因為朋友也想要領小紅包，就相約一同早起排隊，為新年討個喜氣。（編輯：謝雅竹）1120120