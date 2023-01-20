情緒行為問題障礙者融入社區困難 監院糾正衛福部

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（中央社記者郭建伸台北20日電）監委王幼玲、蘇麗瓊、葉大華、王美玉今天指出，衛福部未能掌握情緒行為問題障礙者需求，並配置足夠資源，使障礙者融入社區及自立生活困難重重；監察院通過糾正衛福部，促請行政院督導檢討。

監委王幼玲、蘇麗瓊、葉大華、王美玉今天透過新聞稿指出，監察院社會福利及衛生環境委員會通過對衛生福利部糾正案，並發布調查報告。

糾正內容指出，衛福部缺乏嚴重情緒行為身心障礙者實際統計數據，也未將具情緒行為問題障礙者需求納入考量，導致融入社區及自立生活困難重重。

監委指出，近年來發展遲緩兒童通報人數成長66.5%，於就學階段的認知障礙及情緒行為困擾的障礙者，約占身心障礙者比率為7%左右，均顯示有情緒行為問題的身障者人數眾多。

監委指出，但衛福部對於嚴重情緒行為問題的樣態及需求，迄今仍無相關統計數據，經監察院於民國107年提案糾正後仍未改善，且衛福部近年來推動身障者社區式服務，未能將具情緒行為問題障礙者需求納入考量，導致這類具情緒行為問題障礙者面臨服務資源難以使用、遭服務單位拒絕，融入社區及自立生活困難重重。

監院調查報告指出，近年來衛福部推動嚴重情緒行為身心障礙者的「精神醫療就醫障礙改善計畫」、「正向支持整合模式試辦計畫」及「培力身障機構嚴重情緒行為正向支持服務模式計畫」等計畫，不但規模小，屬試辦性質，量能不足，且缺乏整體規劃。

調查報告指出，衛福部的計畫間無服務轉銜，經費來源不穩定，影響有經驗的服務人力難以長留久任，行政院應儘速進行效益評估，列為長期編列預算的方案，督導衛福部積極檢討並研謀改善。

監委表示，衛福部於台北市及高雄市設立2處嚴重情緒行為支持中心，做為身心障礙者中途之家，以利逐步協助回歸家庭和社區；工作人員執行有難度的情緒行為個案照顧工作，其薪資、團隊協力支持及工作訓練，需特別關注才能長留久任。

監委表示，衛福部應研究且建立評估標準及銜接機制，並保持收案及轉銜的彈性，滾動修正，成為可複製運用於其他社區的服務模式。

監委指出，衛福部自108年起透過調高對身心障礙福利機構的補助及協助機構調高工作人員薪資，但收容個案及人力成長有限，誘因明顯不足；教育部及勞動部亦應挹注專業人員培訓及人力，才能擴展至社區推動服務。（編輯：趙蔚蘭）1120120