除夕談通膨風暴 柯文哲：做好財務規劃、量入為出

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（中央社記者郭建伸台北21日電）今天是農曆除夕，台灣民眾黨主席柯文哲表示，疫情整整3年至今仍餘波盪漾，多重複合性問題更造成通貨膨脹的全球危機；此刻應用更宏觀長遠角度，做好財務規劃、量入為出，因應通膨風暴。

柯文哲今天傍晚在臉書表示，辦完年菜、忙完大掃除的此刻，許多朋友才正要開始與親友團圓共度年節。

柯文哲指出，疫情整整3年，到現在還餘波蕩漾，整個人類社會巨變；過去習以為常的，都不得不用「新常態」取代。

柯文哲說，3年來民眾努力重回軌道，但各國為了紓困，福利政策支出甚多；俄烏戰爭迄今無解，加上美中對抗、英國脫歐、供應鏈斷鏈重組，多重複合性問題造成通貨膨脹的全球危機。

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柯文哲表示，無論歐洲各國、美國、加拿大、土耳其乃至日本、韓國，最近都處於近30年來的最高通膨水平；企業因為原物料上漲、供應鏈短缺、勞動力減少，大幅提高生產成本導致企業獲利下降，這些成本最終一定會轉嫁給消費者，讓更多人被日益龐大的生活壓力所迫。

柯文哲指出，此刻應用更宏觀長遠的角度，做好財務規劃、量入為出，因應通膨風暴；眾人一起度過最嚴峻的疫情，將來也會繼續戰勝各種危機。（編輯：林克倫）1120121