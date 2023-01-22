蘇貞昌：總統任命新行政院長前 各單位續堅守崗位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌表示，每年農曆春節的第一天，他都會到行政院各單位發給駐衛警、隨扈和行政人員等值班人員新春紅包作為祝福。（圖取自facebook.com/gogogoeball）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北22日電）今天是大年初一，行政院長蘇貞昌於臉書發文表示，雖然他已經向總統蔡英文提出辭職，但在蔡總統任命新的行政院長前，各部會首長、值勤的政府各單位都會繼續堅守崗位。

蘇貞昌表示，他也會繼續處理行政院政務，並與各部會首長保持聯繫，確保春節期間全國各機關運作一切順利，請民眾放心。

蘇貞昌19日於立法院三讀通過112年度中央政府總預算後，透過臉書宣布向蔡總統請辭；蔡總統也於19日透過臉書表示，蘇貞昌在總預算通過後再度當面請辭，過年後會讓新的內閣團隊在最短時間迅速就定位，讓國政無縫接軌。

今天是春節連假第3天，蘇貞昌前往防疫指揮中心發紅包，向防疫值班人員致意。

另外，蘇貞昌今天也於臉書發文，祝賀民眾新年快樂，並讓社會大眾知道，春節期間，各部會首長、值勤的政府各單位都繼續堅守崗位，運作一切順利。

蘇貞昌表示，每年農曆春節的第一天，他都會到行政院各單位發給駐衛警、隨扈和行政人員等值班人員新春紅包作為祝福，今天在聽取晨間輿情和疫情狀況後，特別到防疫指揮中心，慰勞春節值班的防疫人員。

他指出，相對於周邊其他國家遭受嚴重衝擊，台灣能夠在全球疫情較平穩度過，還衝出經濟上的好成績，真的要非常感謝台灣無數的無名英雄，在自己的位子上貢獻己長。

蘇貞昌表示，感謝所有犧牲新年假期、守護民眾的軍警消防人員、醫護防疫人員、交通運輸從業人員、以及在所有關鍵設施服務，維持民眾日常所需的人員，因為大家的奉獻，才讓民眾能夠放心過好年。（編輯：蘇志宗）1120122