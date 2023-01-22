更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蔡總統春節慰勉憲兵營 肯定國軍厚植首都防衛能量

2023/1/22 14:27（1/22 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北22日電）今天是農曆大年初一，總統蔡英文前往福西營區慰勉「憲兵裝步239營」部隊，肯定國軍厚植首都的防衛能量，並期勉大家在新的一年，繼續維持紮實的戰訓準備，讓民眾對國軍的戰力更有信心。

總統府發布新聞稿指出，總統上午在國安會秘書長顧立雄、國安會副秘書長陳文政、國防部長邱國正、副參謀總長唐華等人陪同下，抵達福西營區後，首先聽取任務簡報，並頒發加菜金暨福袋，感謝輪值官兵的辛勞。

總統致詞時表示，感謝國軍官兵在春節連假堅守崗位，守護國家安全，她也請輪值的國軍官兵在休息時間，務必要打電話問候家人，向家人拜年。

蔡總統說，憲兵裝步239營是憲兵唯一的裝甲部隊，也是重要的首都衛戍部隊，在戰訓本務上有很好的表現，去年執行多次戰備偵巡及聯合作戰計畫演練，持續努力，不但提升戰技，也厚植首都的防衛能量，她要給予高度肯定。

總統期許新的一年，國軍官兵繼續維持高水準的表現，做好紮實的戰訓準備，讓民眾對國軍的戰力更有信心。（編輯：謝佳珍）1120122

總統蔡英文（前左）22日前往福西營區慰勉「憲兵裝步239營」部隊，肯定國軍厚植首都的防衛能量，並期勉在新的一年，繼續維持紮實的戰訓準備。（總統府提供）中央社記者謝佳珍傳真 112年1月22日
總統蔡英文（前左）22日前往福西營區慰勉「憲兵裝步239營」部隊，肯定國軍厚植首都的防衛能量，並期勉在新的一年，繼續維持紮實的戰訓準備。（總統府提供）中央社記者謝佳珍傳真 112年1月22日
#國軍
#國安會
#蔡英文
蔡英文
蘇貞昌：總統任命新行政院長前 各單位續堅守崗位蔡總統參拜保安宮 祈福國運昌隆、全民健康平安
顧立雄
憲兵211營主責總統府衛戍 國安會秘書長顧立雄視導赴嘉義慰勉部隊 總統：新制義務役訓練將更貼近實戰
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族