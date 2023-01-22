蔡總統春節慰勉憲兵營 肯定國軍厚植首都防衛能量

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（中央社記者范正祥台北22日電）今天是農曆大年初一，總統蔡英文前往福西營區慰勉「憲兵裝步239營」部隊，肯定國軍厚植首都的防衛能量，並期勉大家在新的一年，繼續維持紮實的戰訓準備，讓民眾對國軍的戰力更有信心。

總統府發布新聞稿指出，總統上午在國安會秘書長顧立雄、國安會副秘書長陳文政、國防部長邱國正、副參謀總長唐華等人陪同下，抵達福西營區後，首先聽取任務簡報，並頒發加菜金暨福袋，感謝輪值官兵的辛勞。

總統致詞時表示，感謝國軍官兵在春節連假堅守崗位，守護國家安全，她也請輪值的國軍官兵在休息時間，務必要打電話問候家人，向家人拜年。

蔡總統說，憲兵裝步239營是憲兵唯一的裝甲部隊，也是重要的首都衛戍部隊，在戰訓本務上有很好的表現，去年執行多次戰備偵巡及聯合作戰計畫演練，持續努力，不但提升戰技，也厚植首都的防衛能量，她要給予高度肯定。

總統期許新的一年，國軍官兵繼續維持高水準的表現，做好紮實的戰訓準備，讓民眾對國軍的戰力更有信心。（編輯：謝佳珍）1120122