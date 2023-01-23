賴清德與郭泓志探班白河國小棒球隊 贈球具給鼓勵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北23日電）副總統賴清德於農曆年前，與前旅美棒球選手郭泓志一同前往台南白河國小，探班白河少棒隊的訓練日常。賴副總統不僅致贈球具，也特地準備賀年福袋，希望和小球員們一同過個好年。

賴副總統說，他對棒球的喜愛，從來不會因為球賽勝負而有所改變，期勉同學未來不論能不能成為職棒球員，都希望棒球可以成為小朋友們的興趣。

賴副總統與郭泓志這回驚喜探班，讓白河國小棒球隊興奮不已，經由白河國小教練王家宏的說明，2人了解到白河國小少棒隊的運作狀況，賴副總統也在郭泓志的帶領下，與少棒隊員一同進行熱身操與日常的守備練習。

期間，2人聊起棒球有說有笑，賴副總統還向郭泓志請教四縫線速球跟滑球的握法，並與郭泓志進行投捕練習；一開始是郭泓志先投，賴副總統當捕手，賴副總統還打趣表示，做夢也想不到，有一天竟然能接到大聯盟頂級投手郭泓志的球。後來輪到賴副總統當投手、郭泓志當捕手，賴副總統直言非常榮幸。

賴副總統也就熱身的重要性以及運動傷害防護的相關知識請教郭泓志，郭泓志以自身的經驗加以說明；訓練結束後，賴副總統與郭泓志向小球員們分享各種球場上、工作上的經驗，賴副總統也捐贈棒球、手套、球棒與球袋等球具給白河國小，希望能給小選手們更多的支持與支援。

郭泓志與小球員分享，在運動這條路上，一定會有或多或少的失落感，例如可能沒辦法投得比別人快、打得比別人遠，但遇到挫折是好事，因為會想辦法找出方法來克服它。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭泓志也說，不要害怕犯錯，因為每次犯錯，都是經驗的累積，當經驗累積到一定程度時，就會有很多方法去面對當時的低潮或挫折。

此外，賴副總統特別請校方準備台南白河地在地特色料理，荷葉蓮子飯、蓮藕排骨湯、蓮子酥餅乾，另外也準備了小朋友喜愛的炸雞、比薩，為少棒隊加菜，賴副總統與郭泓志也和小朋友一同用餐，年味滿滿。在賴副總統發送賀年福袋，少棒球員們預祝新年快樂後，為這次的驚喜探班畫下句點。（編輯：楊蘭軒）1120123