郭泓志首次演電影 笑稱比站在投手丘還緊張

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

電影「我最愛的笨男人」24日舉行開鏡儀式，演員劉奕兒（左）、范逸臣（左2）、姚淳耀（右）與前職棒球星郭泓志（右2）出席。（CATCHPLAY提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北24日電）電影「我最愛的笨男人」今天開鏡，主角姚淳耀、范逸臣、劉奕兒與首次演電影的前旅美棒球好手郭泓志出席。郭泓志表示非常緊張，不只睡不好，「比在投手丘上還緊張。」

郭泓志在片中演出黑社會，跟姚淳耀與范逸臣飾演好兄弟。片中全程都要說台語，郭泓志說，因為從小在南部長大，講台語不是大問題。被問到為何想挑戰演出電影？他認為是種嘗試，目前都會專心在劇組這邊。

阿美族歌手范逸臣認為，要講台語是大挑戰，會在口語上多多琢磨。他在片中和劉奕兒有糾結的感情戲，劉奕兒也透露，「滿刺激的，可能會有一些特別的事情發生。」

姚淳耀首次嘗試演出黑社會角色，田野調查過程改變不少刻板印象，「（酒店）小姐跟我說，很多真正的大哥看起來是什麼樣子，要不斷學習或從他們身上抓點樣子，我也很期待演這樣的角色、最後出來會是什麼樣子。」

導演張喻閔表示，兄弟之間的黑吃黑、義氣與親情是這部電影要強調的人性，「角色之間如何找到平衡，不論兄弟或家人，還得同時面對生存問題，我們希望能帶給觀眾一個不同於以往的兄弟電影。節奏、速度、場面是我們拍攝重點。」他也期待有郭泓志的加入，能夠為電影增加更多「陽剛氣」。

「我最愛的笨男人」預計10月底前殺青，暫定明年暑假上映。（編輯：屈享平）1110924