賴清德：用智慧謹慎行事 面對新局勢也有好開始

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（中央社記者王揚宇台北23日電）副總統賴清德今天表示，不管是國際金融機構預測2023年全球景氣不好，還是面對威權國家威脅，大家只要有機智、用智慧、謹慎行事，國家面對新的局勢也有很好的開始。

身兼民進黨主席的賴清德，被視為角逐2024年總統大選熱門人選，他今天下午在萬華廣照宮發送福袋，現場民眾大聲歡呼，高喊「總統好、台灣加油」，也有小朋友拿到福袋後直說「謝謝總統」等語；無黨籍立委林昶佐與民進黨台北市議員吳沛憶、洪婉臻等人也出席活動。

賴副總統說，希望神明保佑台灣國泰民安，風調雨順，也祈求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束，讓民眾過正常的生活。

賴副總統表示，很多國際金融機構都預測2023年全球景氣不好，但今年剛好是兔年，在地支屬卯，而卯時在一天當中是清晨5時至上午7時，是一天的開始，可以說是充滿希望的時候。

他說，雖然全球景氣不好，但一定有表現很好的國家，而且對於每個人來說也是一樣，大家在社會上只要認真打拚，也一定有表現很好的人。

賴副總統提到，不管是面對全球的不景氣，還是威權國家對台灣的威脅，「我們只要有機智、用智慧、謹慎行事」，又有好的方法與技巧，相信大家面對難關，以及國家面對新的局勢，也有很好的開始。

同一時間，台灣民眾黨主席柯文哲在萬華龍山寺發放發財金，向民眾拜年。

賴副總統在結束廣照宮的行程後，將依序前往台北市北投區福星宮、士林區海光宮、南港區信天宮參香及發放福袋，但在廣照宮排隊等領福袋的民眾實在太多，就算已到表定結束時間，賴副總統仍堅持親手分送福袋給所有排隊的民眾，才前往下個行程點。（編輯：張均懋）1120123