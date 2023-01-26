海軍領港員與拖駁船小兵立大功 軍艦入港關鍵

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海軍領港人均由曾任一級艦的退役艦長擔任，圖為領港人上下軍艦畫面。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 112年1月26日

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（中央社記者游凱翔台北26日電）各國郵輪、商船等民用船隻靠泊港口時，均有熟悉水文的「引水人」協助進港；海軍艦艇動輒重達數百甚至上千噸，停駁碼頭同樣須仰賴性質同於引水人的「領港人」與拖駁艇，順利完成「路邊停車」重要工作。

海軍領港人與拖駁船納編各軍港的港務隊，雖然鮮少曝光在鎂光燈下，但不僅是部隊中默默的一群人，更是不可或缺的關鍵角色。

海軍官兵向中央社記者分享，軍港內的領港人均由退役海軍資深艦長擔任，當需要引領大船入港時，通常會帶領2艘拖駁船執勤。

拖駁船具迴轉半徑最小，靈活性高且大馬力特性，因此可執行各項拖駁任務，但操作系統與一般船艦不同。例如，在操作上俥與舵都在同一個操作桿上，艇長須利用雙手分別操作兩個操作桿，以「兩部俥、兩部舵」的方式進行，其艱難程度不僅考驗艇長手眼協調性，更驗證操艇的卓越技術。

除了艇長技術，更需要各部位官兵共同發揮所長，透過完成帶解纜、用俥才能讓軍艦順利出航、靠港。以帶纜為例，操作者須將纜繩繫至另一艘船上進行拖拉，動作雖看似簡單，但其實需要持續反覆練習，才能在數秒內將纜繩順利帶上。

至於海軍「領港人」的職責更重大。軍方分享，軍港領港工作除港內領航，還必須協助調度，由於軍艦操演與任務幾乎不間斷，且時常須因任務需求變換靠泊位置，因此領港員都由海軍退役艦長擔任，並依經驗判斷，引導至最適當碼頭，減少船艦移動次數。

海軍舉例，從港邊看船艦會覺得港口很大，但領港人實際登船引導時，會發現港內空間非常狹小，以海軍目前噸位最大的磐石軍艦為例，離岸時幾乎是「原地旋轉」，須由拖駁船協助調頭轉向，才能駛出港口，過程中若有些微判斷錯誤，就可能發生類似新聞畫面中貨輪失控衝撞碼頭的意外。

另外，軍方的領港人與民間的引水人相同，都必須負擔高度的職業風險。其最危險時刻，就是在登艦、離艦時看似輕鬆的爬上軍艦動作，若因風浪造成的瞬間高低差失足，恐造成夾傷、失足而喪命。

因此，軍方領港人除了必須具備一級艦長、任內航行安全紀錄等基本資格與經驗，後續更必須了解不同船艦的噸位、動力等特性，才能處變不驚、因應各種突發狀況。

因此，如果形容海軍是一部大型機器，領港人與拖駁艇就像其中兩個小齒輪，或許不起眼，但少了它便無法正常運轉。（編輯：林克倫、楊凱翔）1120126