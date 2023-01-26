總統27日宣布陳建仁接新閣揆 籌組溫暖堅韌團隊

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統蔡英文明天將親自召開記者會，公布新任行政院長由前副總統陳建仁接任，「英仁配」再次聯手籌組「溫暖堅韌」新內閣團隊；總統認為，大仁哥溫暖、無私、奉獻的人格特質，能夠團結社會、照顧人民，正是現階段最合適閣揆人選。

行政院長蘇貞昌19日在中央政府總預算完成三讀後，赴總統府再度向總統請辭。總統府昨天表示，蔡總統下午邀請陳建仁就重大國政議題交換意見，並正式徵詢陳建仁後定案，總統並立即告知請辭待命的蘇貞昌及副總統賴清德。

總統定27日上午10時，在總統府召開記者會正式宣布。蘇貞昌30日將率內閣總辭，31日新舊內閣交接。

黨政人士表示，總統蔡英文與陳建仁的共同目標，是籌組「溫暖堅韌」的新內閣團隊。尤其進入後疫情時代，對內，台灣社會在歷經疫情及大選激情後，需要集體和解療癒，許多受疫情衝擊的產業與人民，更需要政府協助復甦。

黨政人士指出，對外，台灣正面對國際政經局勢劇變，需要能夠團結社會、建設國家的團隊，以穩健安定的步伐來因應變局。而陳建仁溫暖、無私、奉獻的人格特質，能夠團結社會、照顧人民，正是蔡總統認為現階段最合適的行政院長人選。

黨政人士說，但蔡總統也認為，除了溫暖之外，更要堅韌，才能因應國際變局，變局下的台灣整體國力，從國防、民防、心防、防災、防疫，都需要更為堅韌；陳建仁在20年前為抗SARS毅然決然挺身而出的堅毅，更是當前行政團隊領導人所需要的特質。

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蔡總統明天宣布陳建仁為新任行政院長後，陳建仁將陸續公布內閣名單，包括行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌、行政院發言人陳宗彥等人。

黨政人士透露，行政院秘書長李孟諺以健康為由希望休養身體，但李孟諺是內閣團隊中任期最長且最熟稔政策的秘書長，又是文官體系出身；因此，準閣揆陳建仁正全力勸說，希望李孟諺留任，不到最後一刻絕不放棄。（編輯：林克倫）1120126