2024搭檔賴清德參選？柯文哲：這實在太有創意

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民眾黨主席柯文哲（前左2）27日南下高雄發放發財金，接受媒體聯訪時，對於2024是否可能跟副總統賴清德搭檔參選總統，柯文哲表示：「這實在太有創意」，民眾黨現在還算第三勢力，但目標當然是成為第一大黨。中央社記者洪學廣攝 112年1月27日

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）民眾黨主席柯文哲今天南下高雄發放發財金，對於2024是否可能跟副總統賴清德搭檔參選總統，他表示：「這實在太有創意」，民眾黨現在還算第三勢力，但目標當然是成為第一大黨。

今天是大年初六，柯文哲上午起在黨籍立委張其祿和台北市前副市長鄧家基陪同下前往高雄五甲龍成宮、五甲關帝廟、大林蒲鳳林宮、高雄三鳳宮，左營鳳邑舊城城隍廟、啟明堂、左營元帝廟等廟參香，發放發財金。

針對新內閣人事，柯文哲會前接受媒體聯訪重申，還是要等上任後先做一段時間才能精確評估，現階段在野黨盡到在野監督力量，也期望新內閣認真一點做事，不要搞一些奇奇怪怪事情。

此外，副總統賴清德今天也南下高雄參拜，會不會想跟他比較人氣，柯文哲則回應，「不會，比這個沒有意義」。媒體追問是否有可能跟賴清德搭檔，柯文哲則笑著表示，「這實在太有創意了」。

對於有人認為，柯文哲跟誰搭檔誰就當選，甚至建議賴清德一起搭檔，柯文哲表示，統計數字看來很清楚，現階段民眾黨還算第三勢力，力量不足以靠自己當選，不過現在可決定誰當選。努力目標當然是成為第一大黨，沒有人一開始先設定自己只是一個決定勝負的第三黨而已。（編輯：郭諭儒）1120127