陳建仁將掌政院 藍盼內閣儘速就位、綠籲同理心施政

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（中央社記者王承中台北27日電）總統蔡英文今天宣布前副總統陳建仁接任行政院長。國民黨團總召曾銘宗指出，內閣改組時間已晚，期盼新內閣能儘速就定位，為全民謀福利。民進黨團幹事長羅致政表示，如何讓政策推動更有同理心，是新內閣施政重點。

蔡總統今天召開記者會，宣布由陳建仁籌組「溫柔堅韌」內閣，並交付新內閣團隊包括：階段性盤整防疫措施、社會照顧體系的總檢討、持續提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業等4大任務。

民進黨立法院黨團總召柯建銘透過臉書（Facebook）表示，陳建仁過去擔任過衛生署長、國科會主委等首長，當年立法院審查政府總預算，陳建仁都親自參加朝野協商，與各黨團、立委溝通；陳建仁不僅對行政作為清楚，「對於政治，也沒有大家想像的外行，也蠻熟悉的」。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政接受中央社記者訪問表示，由陳建仁組溫柔堅韌的內閣，反映民進黨在敗選後的檢討，要展現出更有同理心，以及施政讓人民有感；總統交付新內閣的任務，其實並未改變過去執政以來的政策主軸與方向，但在推動政策要如何更有同理心，是未來新內閣施政重點。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，內閣改組時間已經有點晚了，必須要大幅換血，而民進黨在去年九合一的敗選，也代表人民不滿意蔡政府的施政，蔡總統欠全民一個道歉。

對於總統交付新內閣的任務，曾銘宗表示，這幾個任務都是目前在做的政策，顯示新內閣是類似看守性質的弱勢內閣，只為傳達總統的意志，不過還是期盼新內閣能儘速就定位，為全民謀福利。

民眾黨團幹事長張其祿指出，目前所知已有一些內閣首長會續任，而總統交付新內閣的任務是重要的，但目前也都在做，所以問題在於實際成效為何。

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張其祿說，針對民眾在乎的經濟民生課題，如房價、低薪、能源政策等，似乎都未得到有效解決；蔡政府上任後提了很多讓人無法否定的概念，但政策的執行面才是關鍵。

時代力量則發布新聞稿表示，期盼陳建仁能帶領新內閣開創新局面，承擔下階段的政府治理挑戰。要讓人民對政府的施政有感，最好方式是踏實地完成承諾過的政見；新內閣團隊應思考，如何在短短一年多的任期內傾聽，以務實行動力回應民意期待，並儘速著手處理懸而未決，延宕多時的重要政策跟法案。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1120127