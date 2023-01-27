綠委：陳明通對台灣與民主陣營情報交流貢獻大

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（中央社記者王承中台北27日電）國安局長陳明通請辭，民進黨立委王定宇今天表示，陳明通對中國情報掌握精準，建立台灣跟友好民主陣營情報交流系統；國民黨團書記長李德維認為，陳明通未處理好前新竹市長林智堅的論文案，成為民進黨敗選主因。

總統府發言人張惇涵昨天表示，國安局長陳明通已向總統蔡英文請辭，表達希望沉潛休息之意。蔡總統決定，新任國安局長由外交部次長蔡明彥接任。

對此，民進黨立委許智傑接受媒體訪問表示，政務官本來就沒有任期，尊重陳明通配合內閣改組的調整，做出沈潛休息的決定；敗選不是一個人的責任而已，全黨都要一起反省檢討改進，才有機會重新贏回民心。

王定宇指出，陳明通在國安局長任內，建立台美以及台灣跟友好民主陣營情報交流相關的系統，外人不了解陳明通的貢獻非常大，像是對中國情蒐，精準掌握中共總書記習近平邁入第3任期。

王定宇表示，陳明通的身體確實需要休養，所以他尊重陳明通選擇休息的決定。

國民黨立法院黨團書記長李德維指出，不諱言陳明通在國安專業上，確實是蔡總統最重要的左右手，但民進黨在九合一選舉中大敗，前新竹市長林智堅的論文案，是造成民進黨重創的主要原因之一。

李德維表示，由於林智堅與其指導教授陳明通，還有蔡總統並沒有處理好，才會讓論文的事件越演越烈，而在面對任期最後一年，蔡總統也只能揮淚斬馬謖。（編輯：林克倫）1120127