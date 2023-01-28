賴清德台南發福袋 盼癸卯兔年民眾生產報國

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副總統賴清德（前右2）28日回到台南，在各知名大廟發放福袋，並祈求台灣突破各種難關，成功達到目標。中央社記者張榮祥台南攝 112年1月28日

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（中央社記者張榮祥台南28日電）副總統賴清德今天回到台南娘家，在各知名大廟發放1元福袋，並祈求台灣突破各種難關，成功達到目標；因今年歲屬兔年，賴副總統也希望大家生產報國，多子多孫多福氣。

賴副總統今天清晨前往台南市中西區的台灣首廟天壇參拜，且在廟前發放1元福袋，市民大排長龍，從天壇一路排到公園路中央氣象局南區氣象中心，排在首位的中年男子，不畏寒風刺骨，凌晨2時就站在廟前等候。

賴副總統指出，回到台南的祈福活動，從台灣首廟天壇開始，向玉皇大帝拜年，祈求台灣國泰民安，風調雨順，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束，讓全國人民過著正常健康的生活。

賴副總統同時為台南祈福，他表示，台南是台灣首個都市及文化首都，數百年來一代傳一代，一天比一天進步，但都市競爭激烈，台南如何和國際連結，讓台南繼續進步繁榮發展，有賴於市民共同打拚及民進黨公職團結合作。

賴副總統說，今年是癸卯兔年，很多國際機構說台灣可能會受全球不景氣影響，但卯時是清晨5時至7時，太陽即將東升，充滿希望，兔又是吉祥動物，顯示台灣幸福吉祥，充滿希望。只要認真打拚，一定能突破各種難關，成功達到目標。

賴副總統也希望大家生產報國，多子多孫多福氣；賴副總統表示，兔子在12生肖中，繁衍能力算很強，今年是好機會。

賴副總統今天在台南行程滿檔，隨後預定走訪參拜溪南和溪北的知名大廟，包括新營區太子宮、新營區上帝廟、麻豆區天后宮、北區開基玉皇宮、永康區廣護宮、關廟區山西宮、安平區開台天后宮、安平區觀音亭等。（編輯：黃世雅）1120128