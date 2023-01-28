布局2024立委 民眾黨：廣尋理念相同人才投入選戰

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（中央社記者陳俊華台北28日電）民眾黨秘書長周台竹今天說，距離2024年總統立委選舉只剩一年，當務之急是廣尋理念相同的人才投入選舉，要贏得區域立委席次是重大挑戰，相信在不分區方面，支持民眾黨的聲音會增加。

民眾黨在2022年九合一選舉中，推出3位縣市長候選人、支持1位無黨籍候選人，最後僅高虹安當選新竹市長；縣市議員部分提名86人、當選14席，選舉成績不如預期。

2024立委選舉布局，周台竹表示，民眾黨是小黨，成立歷史只有3年，過去黨主席柯文哲很少涉獵黨務，重心都放在台北市政，真正開始參與黨務，是從卸任台北市長後才開始，「坦白講過去沒有真正布局」。

周台竹說，現在離2024大選只剩一年時間，區域立委方面，現在要全力找尋比較好的人選出來，是當務之急，還在尋找中；由於立委是單一席次選舉，對剛成立的政黨來說，培養人選時間來不及，因此要廣尋理念相同的人才選舉。

周台竹指出，比較合理推估，在區域立委民眾黨要贏得席次，是重大挑戰，也是要努力的方向，陸續有加緊腳步徵詢中，有些反應還不錯，但要到真正能推出來選舉，還有段距離；至於支持柯文哲的人很多，相信在不分區立委方面，支持民眾黨的聲音會增加。

談到前台北市副市長黃珊珊敗選後的動向，周台竹說，黃珊珊是除了柯文哲之外，最閃亮的一顆星，能在台北市長拿到24萬張、約25%的選票非常不簡單，但內部沒有正式討論黃珊珊是否投入區域立委選舉。

柯文哲認為去年九合一選舉結果成績不如預期，原因是廣泛提名，但資源不足導致左支右絀。周台竹說，柯文哲每次都會檢討反省，2022選戰多數精力都用在台北市上，一分耕耘一分收穫，內部會有檢討。

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周台竹指出，相對於親民黨、新黨、時代力量等政黨，成立之初都非常強，之後支持度卻不斷往下滑，最後被藍綠吃掉，民眾黨一開始重心擺在台北市，但支持柯文哲的聲音越來越大，許多中間選民對於藍綠把持感到不滿，台灣的命運不該被綁架在藍綠兩黨間，要有第三個選擇。

至於是否可能與其他政黨合作，周台竹指出，柯文哲說過「合併不可能」，因為民眾黨理念跟其他兩黨有明顯區隔，但不排除合作可能，要有兩個前提，第一是要理念一致、第二要對台灣有利，民眾黨才會考慮。（編輯：林興盟）1120128