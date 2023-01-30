遭指推薦史哲任文化部長 陳菊：絕無此事

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（中央社記者陳俊華台北30日電）媒體報導指稱，監察院長陳菊推薦高雄市副市長史哲擔任文化部長。陳菊今天說，她與很多優秀人才共事過，但絕無推薦、參與任何內閣人事討論；她期許新內閣讓台灣安定和平、經濟繁榮。

行政院長蘇貞昌今天主持臨時行政院會，通過內閣總辭案。準閣揆陳建仁昨天已公布第3波內閣名單，蘇貞昌今天率內閣總辭後，新舊內閣31日交接。

監察院上午舉行新春團拜，陳菊受訪時表示，她在台灣參與社會改革、民主運動超過50年，擔任政務官也超過26年，不管是中央部會、地方治理等，她與很多優秀的人才共事過。

陳菊說，但現在她在監察院，是要監督公務人員，她一向遵守憲政分際，對於所有內閣人事，她沒有推薦、參與任何人事討論，「不要說推薦，絕無此事」，她從來不會這樣，在政治運動這麼久，能做什麼、該做什麼，界線非常清楚。

陳菊表示，新內閣給人民新氣象，期許他們能聆聽人民的聲音，了解人民的需要，相信在陳建仁努力下，率領所有內閣成員讓台灣安定和平、經濟繁榮。

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陳菊說，蘇貞昌擔任行政院長4年多，是台灣面臨全球性疫情，經濟上有很多困難、兩岸關係是最艱困的時刻，蘇貞昌帶領台灣社會穩定進步、安定，人民能平安生活，非常不容易，蘇貞昌很努力，大家要肯定蘇貞昌的付出與貢獻。

陳菊表示，組閣是總統的權力，蘇貞昌已經率內閣總辭，陳建仁的新內閣下午也會向台灣社會公開，她有很高期許、祝福，感謝蘇貞昌在台灣最艱困的時候，跟台灣社會、人民一起努力度過難關，「台灣人民要感謝他」。（編輯：郭無患）1120130