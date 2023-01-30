國民黨新春團拜 朱立倫：侯友宜是最強母雞

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（中央社記者王承中台北30日電）國民黨主席朱立倫今天主持黨中央新春團拜時表示，國民黨今年將會繼續走對的路、提對的人，無私無我。接下來各地都會有新春團拜的行程，也會到新北市，新北市長侯友宜是國民黨最強的母雞，會誠摯邀請侯友宜一同出席。

國民黨主席朱立倫、副主席夏立言、連勝文，以及秘書長黃健庭等人，今天率黨內一級主管，在中央黨部舉行春節團拜活動，並邀請前總統馬英九、前黨主席吳伯雄、江啟臣等人參加。

國民黨可能在3月初針對總統提名辦法展開內部研擬作業，也讓外界關注國民黨的總統初選。目前已有中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等，表態爭取國民黨總統提名外；高人氣的侯友宜、九合一選舉整合操盤有功的朱立倫，都是熱門人選。

面對媒體詢問，是否會以總教練身分代打2024，或是侯友宜是否要表態才能納入黨內初選民調等有關黨內總統初選的議題，朱立倫在接受媒體聯訪時表示，目前國民黨最重要的目標，就是團結努力，一步一腳印，穩扎穩打，打贏3月4日的南投縣立委補選，之後再來討論立委、總統的提名。

朱立倫指出，接下來各地都會有新春團拜的行程，也會到新北市，侯友宜是國民黨最強的母雞，會誠摯邀請侯友宜一同出席新春團拜。

對於黨內年輕世代出現立委要世代交替的聲音，朱立倫表示，他過去就一直強調國民黨要能不斷有新世代出頭，去年九合一選舉，國民黨有150位40歲以下的年輕世代獲得提名並當選，希望未來有更多年輕世代來接棒，且一代比一代更強。

朱立倫在致詞時表示，國民黨創建中華民國，捍衛中華民國，堅守民主自由價值，讓兩岸人民過好日子，今年將會繼續努力、加油，走對的路、提對的人，無私無我，國民黨就能順利成功、為台灣民眾拚好日子。（編輯：蘇龍麒）1120130