更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

愛三與天弓飛彈相輔相成 機動部署強化北台灣空防

2023/1/30 15:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北30日電）軍方人士今天表示，為強化北台灣空防戰力，已將天弓、愛國者飛彈機動部署北海岸一帶；學者分析，台灣向美國軍購的愛國者三型飛彈，可與國造天弓飛彈相輔相成，確保空防。

中共近年頻以戰機、船艦侵擾台灣防空識別區，甚至去年八月舉行圍台軍演後，戰機常態化逾越台灣海峽中線，已嚴重衝擊區域和平穩定。

軍方人士透露，隨著最後2個營的鷹式飛彈在去年底除役，軍方已將天弓三型、愛國者防空飛彈機動部署全台，其中包括部署在北海岸一帶，以確保北台灣空防戰力，但確切地點不便透露；他強調，防空飛彈並非採單一地點部署，而是機動移防至衛戍區域。

軍事新聞通訊社日前報導，空軍位於北部的天弓飛彈連，擔負地區防空作戰重任，平時於駐地實施部隊訓練及戰備，當遭受敵進襲時，依命令機動至戰術位置，發揮「早期預警、統一指管、重層攔截、有效防護」聯合防空作戰效能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

空軍司令部回應，兵力調整均依敵情威脅及防衛作戰需求完整周密規劃，確保國家安全，任何有關兵力部署與部隊任務之報導，依例不予評論。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，台灣也對美國軍購愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE），愛三防空飛彈主要目的是攔截中共東風11、東風15等高價值彈道飛彈，而愛三MSE增加射程及射高且更精準，可與國造天弓飛彈相輔相成，確保空防。（編輯：郭無患）1120130

#台灣
#中共
#蘇紫雲
蘇紫雲
台灣會變地雷島？火山布雷系統一篇看懂學者：火山布雷時機是戰時 反制共軍潛在登陸地點
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族