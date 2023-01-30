愛三與天弓飛彈相輔相成 機動部署強化北台灣空防

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（中央社記者游凱翔台北30日電）軍方人士今天表示，為強化北台灣空防戰力，已將天弓、愛國者飛彈機動部署北海岸一帶；學者分析，台灣向美國軍購的愛國者三型飛彈，可與國造天弓飛彈相輔相成，確保空防。

中共近年頻以戰機、船艦侵擾台灣防空識別區，甚至去年八月舉行圍台軍演後，戰機常態化逾越台灣海峽中線，已嚴重衝擊區域和平穩定。

軍方人士透露，隨著最後2個營的鷹式飛彈在去年底除役，軍方已將天弓三型、愛國者防空飛彈機動部署全台，其中包括部署在北海岸一帶，以確保北台灣空防戰力，但確切地點不便透露；他強調，防空飛彈並非採單一地點部署，而是機動移防至衛戍區域。

軍事新聞通訊社日前報導，空軍位於北部的天弓飛彈連，擔負地區防空作戰重任，平時於駐地實施部隊訓練及戰備，當遭受敵進襲時，依命令機動至戰術位置，發揮「早期預警、統一指管、重層攔截、有效防護」聯合防空作戰效能。

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空軍司令部回應，兵力調整均依敵情威脅及防衛作戰需求完整周密規劃，確保國家安全，任何有關兵力部署與部隊任務之報導，依例不予評論。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，台灣也對美國軍購愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE），愛三防空飛彈主要目的是攔截中共東風11、東風15等高價值彈道飛彈，而愛三MSE增加射程及射高且更精準，可與國造天弓飛彈相輔相成，確保空防。（編輯：郭無患）1120130