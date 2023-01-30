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陳建仁31日走馬上任 下午將拜會游錫堃

2023/1/30 20:01
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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北30日電）準行政院長陳建仁明天走馬上任，上午赴總統府宣誓就職後，將回到行政院參與交接典禮，隨後主持臨時院會，下午再與準副院長鄭文燦拜會立法院長游錫堃，討論普發現金6000元事宜。

行政院長蘇貞昌今天上午率內閣總辭，新舊內閣交接安排在明天。明天上午的交接典禮之前，陳建仁與新任總統府秘書長林佳龍、準行政院副院長鄭文燦及其他政務首長將先至總統府參加宣誓典禮。

隨後，根據行政院資訊，蘇貞昌、陳建仁明天都將出席在行政院大禮堂舉行的聯合交接典禮，監交人是副總統賴清德；2019年時任行政院長賴清德卸任，交棒給蘇貞昌，當時監交人是陳建仁。

攸關普發新台幣6000元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」尚在立法院等待協商。為推動此政策儘早上路，陳建仁明天首個行程，就是與鄭文燦共同拜會立法院長游錫堃，期待普發6000元現金的相關法制程序能有推動共識。

此外，蘇內閣因應疫情，暫停邀請六都首長列席每週四的例行行政院會。不過，準發言人陳宗彥今天表示，陳建仁內閣第一次院會將邀請六都首長列席；依據行政院規劃，首次院會將於2月2日舉行。（編輯：謝佳珍）1120130

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