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評內閣改組 柯文哲：全部換掉才是戰略錯誤

2023/1/31 09:26
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（中央社記者郭建伸台北31日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天指出，內閣改組不需要為了換而換，「而且（總統任期）剩下1年半，全部換掉才是戰略錯誤」；續任衛福部長的薛瑞元是技術幕僚，做事大概不會有問題，但講話比較不符合媒體要求。

柯文哲已重回台大醫院上班並辦理2月1日退休，今天是最後一天上班。柯文哲上午從家中步行前往台大醫院前，接受媒體訪問。

有關出任行政院長的陳建仁被質疑未放棄中研院高薪，而是以借調方式處理，柯文哲認為，依法行政就好，規定是怎樣就怎樣，不要破壞規則。

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至於前台北市議員梁文傑將出任陸委會副主委，柯文哲指出，梁文傑擔任市議員時，堅持只要有共機擾台，就要停掉台北上海雙城論壇。現在梁文傑去當陸委會副主委，短期內共機還是會擾台，希望他能堅持信念，把台灣跟大陸交流全部停掉，這樣才不會有「雙標黨」問題。

即將離開台大醫院，媒體提問懷念什麼事情，柯文哲說，每一天都很懷念，但他觀察到，跟8年前相比，現在醫病關係不是很好，醫生可能怕被告，在手術前檢查都做得太完整，但太多檢查本身有害，例如電腦斷層有輻射線。（編輯：郭無患）1120131

#柯文哲
#梁文傑
#台大醫院
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