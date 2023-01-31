蘇貞昌：生命就是任期 國家若需要就算我一份

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（中央社記者陳俊華、賴于榛台北31日電）卸任行政院長蘇貞昌今天說，生命就是他的任期、服務是志業，雖剛辭掉工作，但要服務的事情還多得很；他會心懷國家、感謝栽培，他的力量雖小，但國家若需要，「就算我一份」。

行政院今天舉行聯合交接典禮，新任行政院長陳建仁由副總統賴清德監交，接下閣揆印信，卸任行政院長蘇貞昌正式結束逾4年任期。

蘇貞昌致詞時說，今天早上他要出門時，鄰居問他退休後要做什麼，他說「我哪有要退休，生命就是我的任期，服務是我的志業」，雖然剛辭掉一份工作，但要服務的事情還多得很。

蘇貞昌表示，就像在老人共餐後，能泡杯好茶給太太獻殷勤，告訴太太那個要幫她洗畫筆的畫家助理回來了，太太一定會很高興；當立法院清晨要甲動，女兒（民進黨立委蘇巧慧）不會再找不到司機，多了一個義務司機可以調配。

蘇貞昌說，想想看在下大雨的放學路上，「兩個孫女看到阿公竟然開車來接，歡呼地鑽進車裡，還有阿嬤準備又熱又香的雞蛋糕，孫女一定會謝謝阿公阿嬤」，那是世間最真誠、悅耳聲音。如果有需要他服務的地方，他的服務如果能讓人舒服、高興，「我想我的工作多得很」。

蘇貞昌指出，當總統蔡英文介紹新閣揆陳建仁時，陳建仁拉著他、不讓他走，拚命拜託有兩件眼前事要解決，看陳建仁急成這個樣子，一向從容優雅的大仁哥，「你的苦日子要開始了」。

蘇貞昌表示，滿朝文官武將都精神飽滿，是他過去熟稔的好夥伴，無論是運籌帷幄、決勝千里，或是斬將搴旗、上馬擊賊，各個都身懷十八般武藝，無論使用軟鞭、硬弓、長戟、短劍，功夫好的不得了。只要陳建仁給他們充分尊重、完整授權，排除部會間不同意見，相信這隊伍絕對會再創一番好成績。

蘇貞昌說，這是全體民眾殷殷期待，也是大展身手的另一個階段，豐功偉業正等著各位；他要替所有部會首長加油，也要給陳建仁鼓勵，這團隊絕對讓陳建仁得心應手，總統交付任務再多都難不倒，並致上最高祝福。

蘇貞昌回想起幾個星期前的某天，總統在官邸堅持要送他上車，蔡總統說「蘇院長你以後不能不理我，我打電話要接喔」，他當時停下腳步、哈哈大笑，並對蔡總統說，辭去山高路遠，他不過是一介草民；蔡總統聽聞後皺起眉頭，蘇貞昌於是請總統放心，並引述范仲淹「岳陽樓記」，他處江湖還是會憂其君，不是帝王的君，而是國家。

蘇貞昌說，如果不是有台灣這麼好的國家，生在窮苦、長在偏鄉的他，怎麼可能從台灣尾拚到台灣頭、怎麼從最底層做到最高層；今天他將從國家最高行政機關走出去，他會心懷國家，感謝2300萬人給他的栽培與恩賜，「我力量雖小，但國家如有需要，就算我一份」，感謝台灣、天佑台灣。

交接典禮結束後，蘇貞昌在陳建仁陪同下步出大禮堂，接受政院員工歡送，不少員工爭相與蘇貞昌合影留念，蘇貞昌最後在中央大樓門口，與太太一同搭上座車離去；行政院前副院長沈榮津也在中央大樓大廳被公務員包圍合影，氣氛溫馨。

蘇貞昌也在臉書發文指出，他今天趁著交接典禮前，與太太一起為陳建仁夫婦介紹院長室的辦公空間；照片中可看到蘇貞昌仰頭大笑，看起來心情頗為輕鬆。（編輯：楊凱翔）1120131