陳建仁上任 綠肯定符全民期待藍提4大挑戰

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（中央社記者王揚宇、王承中、郭建伸台北31日電）前副總統陳建仁今天接任行政院長，民進黨立法院黨團書記長吳琪銘表示，陳建仁個性溫和、做事穩健且積極，對於未來的改革事項，相信能符合全民期待，也能讓民眾感受到積極做事的政府。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，陳內閣上任後的4大挑戰，包括因應經濟嚴峻情勢、改善低薪問題、解決勞保財務問題，以及檢討錯誤能源政策。這些亟待解決的問題，關係到全民權益，如果政府不面對並提出解決方案，「溫暖堅韌」將淪為口號，呼籲新內閣拿出辦法落實執行，確保全民基本權益。

閣揆交接，行政院今天舉行聯合交接典禮，陳建仁由副總統賴清德監交接下閣揆印信，卸任行政院長蘇貞昌正式結束逾4年任期。

對於新內閣團隊，民進黨立法院黨團期待3大施政特色，包括要「團結」民眾、「照顧」到每個人及贏得民眾與國際的「信任」。

吳琪銘今天受訪表示，陳建仁的個性很溫和、做事很積極且穩健，面對未來的改革事項，相信可以符合全民的期待。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰則指出，面對兩岸及國際情勢，以及現在處在相對的經濟風險等，需要有一定程度的穩健作法，而在穩健之下，也要開拓新的思維。

洪申翰表示，從這次內閣團隊中可以看出，啟用蠻多中生代政務官，尤其是中生代的女性政務官，希望能更細膩、溫暖地回應社會和民間的需求；他蠻看好這次的內閣，也相信在新成員、新元素下，打開一些新的局面，注入一些活水。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、首席副書記長謝衣鳯上午召開記者會。曾銘宗表示，陳內閣上任後的四大挑戰，分別是如何因應經濟嚴峻情勢、如何改善低薪問題、如何解決勞保財務問題，以及如何檢討錯誤能源政策。國民黨作為忠誠反對黨，希望新內閣能好好做，好好努力，趕快拿出辦法解決問題，為全民謀福利。

曾銘宗指出，根據全球主要研究機構預估，今年全球經濟成長率為1.5%，其中美國、英國及歐元區都為負成長，而台灣以出口為導向，經濟也不會太好，平均經濟成長率為2.28%，而失業率為3.79%，顯示未來經濟面臨嚴峻挑戰，蔡政府、陳內閣是否有辦法好好因應，國民黨將強力監督。

謝衣鳯指出，總統蔡英文過去曾宣示要終結青年低薪問題，要鼓勵企業加薪，但是根據行政院主計總處的資料顯示，914.6萬名受雇者中，59%月薪不到新台幣4萬元，23%月薪不到3萬元，這就是目前台灣勞工的現況。

謝衣鳯表示，蔡政府要解決低薪問題，但根據主計總處數據，受雇人員報酬占GDP比率越來越低，1992年為51.1%，到了2021年降為43.03%。2021年經濟成長率高達6%，但受雇者報酬占GDP比率卻是歷史新低。不知蔡總統是否有把解決低薪的任務交付給陳內閣。

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台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，立法院新會期將於2月1日展開，呼籲立法院提早開議，加速行政與立法兩院磨合，陳建仁及新內閣盡快到立法院施政報告及備詢，完成攸關普發現金的特別條例草案及特別預算案審議，讓民眾共享經濟成果，協助提振台灣經濟。

時代力量立法院黨團副總召陳椒華表示，期許新內閣有好的表現，不要讓民眾失望，但對於這次內閣改組幅度以及一些新任的閣員，她打上很大的問號，而時力在立法院新會期仍會持續關注居住正義、交通安全、勞保改革、反中資滲透、礦業法和廢棄物清理法修法、平均地權條例修法後的相關子法及內部規定等，這也是新內閣團隊要面對的議題。（編輯：蘇龍麒）1120131