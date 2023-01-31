陳建仁上任首行程 赴立院拜會游錫堃

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北31日電）內閣今天交接，行政院長陳建仁上任後的首個行程，就是赴立法院拜會立法院長游錫堃；游錫堃在2樓大會客室旁的樓梯口迎接陳建仁，並祝他幸福圓滿，陳建仁則回萬事如意。

據了解，雙方將就攸關發現金的全民共享特別條例草案等議題交換意見。

總統蔡英文今天上午主持新任行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦及政務首長等人員宣誓典禮，儀式簡單隆重。

攸關普發新台幣6000元的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，尚在立法院等待協商。為推動此政策儘早上路，陳建仁上任後首個行程，就是與鄭文燦共同拜會游錫堃，期待普發6000元現金的相關法制程序能有推動共識。

陳建仁等人約在下午1時27分抵達立法院正門，在立法院秘書長林志嘉引導下，前往2樓大會客室拜會游錫堃，而游錫堃在2樓樓梯口迎接陳建仁，祝他福幸福圓滿，陳建仁則說萬事如意。

陳建仁、游錫堃等人進入會客室後，簡單寒暄與合影後，轉為不公開會議；據了解，會議結束後，將有媒體聯訪時間。（編輯：蘇龍麒）1120131