新內閣遭酸敗選者聯盟 林右昌：我沒選舉不受影響

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（中央社記者陳俊華台北31日電）新內閣今天上任，內政部長林右昌今天到部內各單位拜年時說，從市長變為部長還不太習慣；對於新內閣被酸是「敗選者聯盟」，他不受影響，因為沒有參選，且在基隆市還贏回議長。

林右昌上午在行政院聯合交接典禮後，正式上任內政部長，下午到內政部內各單位拜年、打招呼。他受訪時表示，內政部員工都很優秀，聽說不是高考前三名不能進內政部，大家充滿熱情和衝勁。

至於從基隆市長改稱部長是否還習慣，林右昌說，有點不太習慣，但不過不管是什麼稱呼，最重要是把事情做好，跟所有員工一起努力，在市府、在內政部都一樣。

國民黨批評新內閣是「敗選者聯盟」，林右昌表示，沒受到影響，「因為我又沒有選舉」，而且在基隆市還把議長贏回來；不管外界刻意貼標籤，什麼稱號都不是很重要，新的內閣團隊是來做事情，希望把問題解決，讓人民生活能更好，最重要是疫情後大家能復甦。

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另外，林右昌上任前，凌晨在臉書發文指出，疫情期間台灣總體經濟表現亮眼，但中小、微型企業損失慘重，也讓貧富差距變大、社會相對剝奪感變大，他認為這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。

媒體詢問，未來要如何幫助中小企業受災戶，林右昌說，最重要還是要了解實際問題在哪，他們碰到的困難和已經打死結的部分，能透過政府全力集中力氣協助，來幫他們解套，這是大家正在思索和規畫的，總統蔡英文和行政院長陳建仁也非常關心，各部會首長大家都在努力。（編輯：林興盟）1120131