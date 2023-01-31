陳建仁首次主持院會 要求團隊完整論述政策

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（中央社記者賴于榛台北31日電）行政院長陳建仁今天主持臨時行政院會，對團隊提出幾項要求，包含行政團隊要即刻上路，分秒為民眾服務、對政策要有完整論述能力，避免美意被誤解、請9位政委協助跨部會協調。

陳建仁上午完成行政院長宣誓與交接流程後，隨即主持臨時行政院會，另外也簽署首份公文，核定「淨零排放路徑112-115綱要計畫」。

行政院下午發布新聞稿指出，陳建仁在臨時院會致詞時說，根據全世界經濟成長狀況，今年是充滿挑戰的一年，因此政府穩健推動政務是關鍵中的關鍵，行政團隊要即刻上路，分分秒秒都要為服務民眾而努力，除延續、深化前院長蘇貞昌既有的福國利民措施外，也要達成總統蔡英文交代的4大任務。

陳建仁說，假訊息、假新聞對施政造成很大衝擊，如何做好輿情即時處理相當重要，因此部會對政務要有完整論述能力，強化輿情即時處理能力，相關執行的業務跟施政，一定要淺顯易懂、清楚地向社會、立委，以及利害關係的對象說明。

他說，前院長蘇貞昌所率領的行政團隊，在輿情反映方面，已有相當好的處理機制，但是希望各部會除了即時、快速回應澄清外，也要再思考如何讓閱聽民眾的習慣改變，正確有效傳達政府施政，避免施政美意被誤解；他請發言人陳宗彥帶領各部會發言體系一起努力。

另外，陳建仁也特別拜託9位政委，協助進行跨部會協調，促進部會合作，找到最佳的方案，發揮團隊最大的戰力，讓施政更順暢。

陳建仁也引用教宗方濟各名言「真正的權力就是服務」，他說，要做一個好的領導者，必須善體民意，真正好的牧羊人都是要跟羊群在一起，行政團隊必須按照民意之所向做好施政，要有同理心、關懷心，確實瞭解民眾的需要。

他說，疫後的時代是相當艱難，希望團隊把服務民眾當作共同信仰，發揮溫暖堅韌的特性，打造一個溫暖而堅韌的台灣，「各就各位，開始做事」。（編輯：謝佳珍）1120131