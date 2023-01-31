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游錫堃赴美 出席國際宗教自由峰會與國家祈禱早餐會

2023/1/31 18:38（1/31 19:06 更新）
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立法院長游錫堃（中）31日下午搭機啟程赴美，力拚國會外交，走過公務門前不忘回頭揮手向媒體朋友致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月31日
立法院長游錫堃（中）31日下午搭機啟程赴美，力拚國會外交，走過公務門前不忘回頭揮手向媒體朋友致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月31日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）立法院長游錫堃今天下午搭機赴美拚國會外交，游錫堃表示，此行除了受邀在國際宗教自由峰會發表演說外，也將出席國家祈禱早餐會，至於在美行程，則由駐美代表處安排。

游錫堃在隨行人員的陪同下抵達桃園國際機場，他接受媒體聯訪表示，這次赴美行程會住兩個晚上，此行主要是應國際宗教自由峰會的要求，在2月1日去演講，至於2月2日則受邀參加「國家祈禱早餐會」，2天行程的重點在這兩場，至於到了美國後，就尊重駐美代表處，也會安排與一些僑胞或學者見面。

國家祈禱早餐會是美國華府的重要活動，通常美國總統會率閣員參加，副總統賴清德於2020年以副總統當選人身分，赴美參加國家祈禱早餐會，顯示台美之間近年所累積的堅實互信基礎。

游錫堃搭乘中華航空公司CI12班機前往美國紐約，依據行程規劃將於2月3日凌晨從紐約啟程返台，預計在2月4日返抵台灣。（編輯：張銘坤）1120131

立法院長游錫堃（前左）31日下午搭機赴美拚國會外交，他表示，此行將應邀在國際宗教自由峰會發表演說外，也將出席國家祈禱早餐會。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月31日
立法院長游錫堃（前左）31日下午搭機赴美拚國會外交，他表示，此行將應邀在國際宗教自由峰會發表演說外，也將出席國家祈禱早餐會。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月31日
#游錫堃
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