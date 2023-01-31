陳建仁：防疫措施將鬆綁 防疫工作不鬆懈

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（中央社記者賴于榛台北31日電）行政院長陳建仁今天正式上任，他晚間在臉書表示，疫後時代，所有閣員都要秉承「服務人民」的信仰，政府防疫措施雖然將陸續鬆綁，但防疫工作不鬆懈。

陳建仁在臉書表示，上午在副總統賴清德的監交下，已從行政院前院長蘇貞昌手中接下印信，正式成為行政院長。

他說，感謝蘇貞昌這4年多來帶領行政團隊，走過百年大疫，為台灣守住種種挑戰，克服各項困難，更為台灣的進步奠定基礎。

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陳建仁說，面對疫後時代，他勉勵所有閣員，將「服務人民」作為信仰，更要發揮「溫暖堅韌」的特質照顧人民，讓國家繼續向前。

陳建仁今天下午前往拜會立法院長游錫堃，並到疫情指揮中心召開防疫會議。他說，感謝第一線協助防疫所有人員的辛勞，為台灣人民守護健康，接下來，政府即將鬆綁幾項防疫措施，但這不代表防疫工作會鬆懈，「國人的健康絕對是我們的第一要務，讓我們繼續團結一心，共同守護，讓台灣更好」。（編輯：謝佳珍）1120131