立法院新會期報到 洪孟楷連續3會期拔頭籌

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立法院第10屆第7會期1日開始立委報到，國民黨立委洪孟楷（前左）拔得頭籌，與立法院秘書長林志嘉（前右）致意。中央社記者謝佳璋攝 112年2月1日

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（中央社記者范正祥、郭建伸台北1日電）立法院第10屆第7會期今天開始立委報到，國民黨立委洪孟楷拔得頭籌。連續3個會期最早報到的洪孟楷說，第一位報到，代表要為民眾站在第一線，也展現監督與制衡的決心。

立法院新會期上午8時開始立委報到，洪孟楷早上5時15分就到群賢樓等候。談及新會期問政，洪孟楷表示，對於新內閣上任，人民希望看到政府改革的決心，他會特別關心經濟、治安議題，嚴格監督，也希望行政院以實際行動回應人民的訴求。

第二位報到的是台灣民眾黨立委邱臣遠，早上5時55分抵達立法院。他指出，新會期展望新未來，希望台灣經濟發展的果實能夠更加有效分配到年輕人的身上。另外，邱臣遠也提及，對於內需型的中小企業，也希望政府夠多加予以照顧。

新會期第三位完成報到作業的是民進黨立委陳靜敏，上午6時15分到達立法院。談及對於新會期的展望，陳靜敏表示，關心護理人員議題，也重視少子女化對策、托育、勞工學童健康安全保障、健保改革，以及長照體系等問題。

除了洪孟楷、邱臣遠、陳靜敏領先報到，今天辦理新會期報到的前十位立委，還有國民黨立委游毓蘭、時代力量立委陳椒華、民進黨立委陳歐珀、國民黨立委陳玉珍、民進黨立委鍾佳濱、民進黨立委郭國文、台灣民眾黨立委陳琬惠。

此外，台灣民眾黨立法院黨團今天也於新會期立委報到現場召開「立院新會期：新內閣沒有蜜月期、嚴審全民共享條例」時事回應記者會，黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿、立委吳欣盈及陳琬惠共同表示，新會期將針對社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律五大面向，持續監督民進黨政府，並提出優先法案，促進朝野積極審查，為全民福祉加快立法腳步。（編輯：楊凱翔）1120201

立法院第10屆第7會期1日開始立委報到，國民黨立委洪孟楷（前左）拔得頭籌，向大家拱手致意。中央社記者謝佳璋攝 112年2月1日