趙少康：侯友宜不要想等徵召 要選就來參加初選

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）外界關注國民黨總統提名辦法，戰鬥藍發起人趙少康今天表示，徵召的方式比較不適合，用初選至少能有個機制；他也向新北市長侯友宜喊話，不要想著等徵召，要選就自己出來，參加初選，若是一直拖、不鬆口，氣勢會被拖下去。

國民黨預計在3月初針對總統提名辦法，展開內部研擬作業。目前已有趙少康、孫文學校總校長張亞中等，表態爭取提名，侯友宜、黨主席朱立倫也是黨內期待人選。此外，也有藍營支持者期望，鴻海創辦人郭台銘能重回國民黨參選總統。

雖然侯友宜在藍營內部呼聲高，但遲遲未鬆口表態，面對侯友宜該如何出場，是否支持黨中央以直接徵召的方式，來幫忙侯友宜化解，趙少康今天在受訪時說，現在這個時候，徵召比較不適合，因為張亞中已表態，加上若郭台銘也有意願，可能還是用初選的方式會比較好，至少能有個機制。

趙少康認為，侯友宜在競選連任新北市長時，就常被逼問是否會參選總統，雖然侯友宜未鬆口，但市民都知道侯友宜可能會選總統，最終還是贏了對手46萬多票，這顯示新北市民沒那麼在意，所以不要想太多，民眾現在看的是「你若想，就大膽地說出來」，而不是在等著黃袍加身。

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趙少康表示，不要想著等徵召，要選就自己出來，參加初選，相信侯友宜會有很好的成績，但若是一直拖、不鬆口，氣勢會被拖下去。

談到郭台銘，趙少康則說，郭台銘是很適合的總統人選，各種民調顯示郭台銘若出來，可以打敗民進黨可能的對手、副總統賴清德，加上郭台銘在台灣最需要的時候，捐贈疫苗，甚至還親自跑到德國去交涉，展現出行政能力，是真的愛台灣，所以郭台銘若願意出來參選，是很適合的。（編輯：翟思嘉）1120201