第10屆立委就職3週年 游錫堃：為人民做更好更多

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（中央社記者范正祥台北1日電）第10屆立委就職3週年，將邁入第4年，立法院長游錫堃今天於臉書分享立法院2022年各黨團立委共同打拚的回顧影片，期待今年國會「鴻兔大展」，以堅韌、溫暖的態度，為人民做更好更多。

游錫堃於影片中說，台灣的民主被譽為國際典範，一定要捍衛自由民主的生活方式。

影片中記錄了立法院2022年各黨團立委共同打拚的畫面，包括國會外交，過去1年來非邦交國有美國、日本、法國、瑞典、立陶宛、斯洛伐克、德國及捷克等8個國家及歐洲議會合計246位國會議員到訪。

游錫堃也指出，去年5月20日，立法院跨黨派立委前往日內瓦，向全世界表達台灣希望有意義參與世界衛生大會（WHA）；民主國家對台灣的支持，越來越堅強，也越來越穩定。

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游錫堃表示，去年7月，立法院接受歐洲捷克、立陶宛、法國國會的邀請，由他率領台灣國會跨黨派訪問團，前往這3個國家的國會進行正式訪問，受到等同邦交國的外交禮遇；國際友人不僅對台灣的民主成就與韌性表達欣賞與肯定，對台灣享譽世界的經貿和科技實力也感到刮目相看。

第10屆立委就職3週年，將邁入第4年，游錫堃說，全體立委不分黨派負起監督、制衡的責任，並通過眾多法案與預算，讓台灣法治更健全，民主更成熟。（編輯：林興盟）1120201