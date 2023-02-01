蔡壁如：避免雙頭馬車 不回民眾黨部或總統競辦

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（中央社記者郭建伸台北1日電）外界關注台灣民眾黨前立委蔡壁如動向，她今天表示，為避免雙頭馬車狀況發生，應該不會再回到民眾黨部或競選總部，幫忙主席柯文哲選總統並非一定要進到系統，而她最近有協助柯文哲提出國政白皮書。

蔡壁如去年10月因論文爭議，辭去立委職務，外界近來關注她與柯文哲的關係及未來動向。

蔡壁如今天接受網路節目震傳媒專訪談及她與柯文哲互動。日前傳出曾與柯文哲大吵一架，但蔡壁如表示，雖然過去共事可能因意見不同各持己見，但大吵一架一事是媒體過度渲染。

蔡壁如透露，今天上午才與柯文哲碰面討論事情，柯文哲也希望她能幫忙，但她沒有明確答覆。

蔡壁如強調，柯文哲現在參選2024的態度，反而讓想幫忙的人很難替他發聲，呼籲柯文哲應更明確表態競選總統意志。

主持人黃光芹詢問蔡壁如未來動向。蔡壁如說，她原本是陽春立委，去年九合一選舉接下選戰小組召集人，但深深感受到，若與中央黨部沒互相配合就會變成雙頭馬車。

蔡壁如強調，她不會再回去民眾黨部或競選總部，因為幫忙總統大選有很多方式。

黃光芹追問，是否會去智庫或其他職位。蔡壁如回應，她還在思考，過一陣子會再跟柯文哲報告。

至於是否轉戰區域立委，或再度提名為不分區立委，蔡壁如表示，參選區域立委與否過幾個月再決定，也端看柯文哲的意志，若參選區域立委也是幫忙抬轎；過去她已被提名不分區立委，而她也認為，現在5位不分區立委應轉戰區域立委。（編輯：林興盟）1120201