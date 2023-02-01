移除中正路 行動聯盟連署除去威權象徵

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白色恐怖受難者商滿生的孫女、商滿生紀念館執行長商毓芳（右）發起「移除中正路行動聯盟」，她1日指出，「移除中正路」具體去威權化，也是建構和平真正開始，即日起正式展開網路公開連署及遊說、陳情等行動。（商毓芳提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月1日

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（中央社記者張榮祥台南1日電）台南商滿生紀念館執行長商毓芳發起「移除中正路行動聯盟」，今天正式展開網路公開連署及遊說、陳情，要求政府在今年2月28日和平紀念日前依法行政，移除威權統治象徵。

商毓芳是228及白色恐怖受難者商滿生的孫女，她今天指出，「移除中正路」具體去威權化，也是建構和平真正開始，可惜的是，每年228只有紀念，沒有反省，只有口號，沒有實踐。

商毓芳表示，難道沒有一個「捍衛民主、自由」的政治工作者，發現每天經過的「中正路」，正是「民主、自由」最大的嘲諷？

商毓芳說，「移除中正路行動聯盟」今天正式展開行動，除公開連署、也將行文政府機關要求依法行政，展開政黨遊說工作。若今年2月28日前未得到政府機關依法行政的善意回應，行動聯盟將持續擴大行動，直到威權統治象徵在台灣民主社會消失為止。

商毓芳同時公布移除「中正路」行動聯盟宣言：蔣中正以軍事鎮壓、摧毀228民主運動，發動白色恐怖，實施全世界最長的38年戒嚴統治。「中正路」至今仍遍及台灣各地，不僅凌虐受難者靈魂，更是台灣列名世界民主陣營的恥辱。

宣言指出，為具體落實「228和平紀念日」意義，依據「促進轉型正義條例」及「國家語言發展法」，行動聯盟號召響應，要求各級政府在今年228和平紀念日前，明確回應「中正路」全面改名承諾，且於3個月內完成改名，公告實施。

商毓芳說，她在農曆春節期間到商滿生、吳月珠的墓園，將「移除中正路行動聯盟」向祖父母報告，這個想法更得到許多長期投入台灣民主運動前輩及研究學者的支持，共同具名發起。

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她表示，台灣文學大老張良澤、前建國黨主席鄭邦鎮、美麗島事件受難者紀萬生、台灣史學者翁佳音、228研究者黃惠君、台灣羅馬字協會理事長蔣為文等人、及台灣制憲基金會、台灣南社、台灣筆會、台越文化協會等已具名發起或連署支持這項運動。

至於是否也把「中山路」列為移除目標，商毓芳說，只要大家有共識就會列入，但目前「中山路」還不是移除目標。（編輯：郭諭儒）1120201