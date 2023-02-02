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2024與郭台銘合作？ 柯文哲：跟所有人合作

2023/2/2 11:05
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（中央社記者郭建伸台北2日電）鴻海集團創辦人郭台銘傳出擬組「非綠陣營」布局2024。台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，郭台銘大年初一曾致電給他，表示2月中旬回台灣會找他。被問及是否與郭台銘合作，柯文哲說，會跟所有人合作。

柯文哲上午偕民眾黨秘書長周台竹、立委邱臣遠及黨工在中央黨部舉行新春團拜。

郭台銘近來傳出有意組成「非綠陣營」，布局2024總統大選，媒體詢問柯文哲近期是否與郭台銘聯繫。

柯文哲說，郭台銘在大年初一時曾打電話給他，但郭台銘那時要出國，表示2月中旬回台灣再找他。

媒體追問，郭台銘是否可擔任「非綠共主」。柯文哲未正面回應，但表示不要用「打倒」、「非綠」、「下架」等字眼，負面的力量不會使國家更好，不贊成選舉時用下架民進黨等口號，應著眼怎麼做對台灣比較好。

媒體詢問，國民黨是否積極接洽柯文哲談合作，柯文哲僅表示，「不要說什麼積極接洽，朋友這麼多，講來講去都會遇到。」

美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳計畫春季訪台。柯文哲表示，台灣作為國際社會一份子，不可能永遠被屏除在國際社會之外，外國友人若來訪，台灣沒理由拒絕、逃避，但轉過頭還是要有效與大陸溝通；中美對抗局勢是既定事實，台灣夾在中間如何求取平衡，這是目前要做的事。

此外，媒體關心柯文哲近期與前立委蔡壁如互動。柯文哲表示，蔡壁如希望在體制外幫忙，比較自由，未來也會擬定工作計畫。

由於蔡壁如昨天在網路節目上表示，民進黨不論誰參選2024年總統大選，副手都會是駐美代表蕭美琴。媒體也詢問柯文哲如何看待。

柯文哲表示，民進黨的家務事他不知道，但蕭美琴與副總統賴清德互補性很高。（編輯：翟思嘉）1120202

#柯文哲
#郭台銘
#蔡壁如
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