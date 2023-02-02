更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
普發6000元 數位部：規劃近8成ATM可領、弱勢族群免登記入帳
首頁 / 政治

專技高考營養師考試4科目 113年起改採全測驗式試題

2023/2/2 14:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北2日電）考試院會今天通過，修正專門職業及技術人員高等考試營養師考試規則，營養師考試生理學與生物化學、營養學、公共衛生營養學及食品衛生與安全4應試科目，民國113年起改採全測驗式試題。

考試院透過新聞稿表示，為精進專門職業及技術人員考試制度，與各醫事大學座談，營養學系代表建議，檢討營養師考試各應試科目列考題型。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

考試院說，經考選部審慎評估，並徵詢職業主管機關、相關職業團體及各校意見，考量台灣高齡社會及營養專業對預防醫學的重要性，未來營養師執業市場需求量可能隨之增加，營養師也透過進入職場後的臨床訓練與持續的在職訓練，精進營養師專業知識養成。

考試院指出，因此決定從113年1月1日起，「生理學與生物化學」、「營養學」、「公共衛生營養學」及「食品衛生與安全」4應試科目，改採全測驗式試題，透過測驗式試題的難易度，客觀評鑑營養師應具備的知識能力。（編輯：翟思嘉）1120202

#考試院會
#考選部
#營養師考試
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族