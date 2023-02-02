專技高考營養師考試4科目 113年起改採全測驗式試題

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（中央社記者陳俊華台北2日電）考試院會今天通過，修正專門職業及技術人員高等考試營養師考試規則，營養師考試生理學與生物化學、營養學、公共衛生營養學及食品衛生與安全4應試科目，民國113年起改採全測驗式試題。

考試院透過新聞稿表示，為精進專門職業及技術人員考試制度，與各醫事大學座談，營養學系代表建議，檢討營養師考試各應試科目列考題型。

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考試院說，經考選部審慎評估，並徵詢職業主管機關、相關職業團體及各校意見，考量台灣高齡社會及營養專業對預防醫學的重要性，未來營養師執業市場需求量可能隨之增加，營養師也透過進入職場後的臨床訓練與持續的在職訓練，精進營養師專業知識養成。

考試院指出，因此決定從113年1月1日起，「生理學與生物化學」、「營養學」、「公共衛生營養學」及「食品衛生與安全」4應試科目，改採全測驗式試題，透過測驗式試題的難易度，客觀評鑑營養師應具備的知識能力。（編輯：翟思嘉）1120202