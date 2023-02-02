青壯派拚世代交替 朱立倫：最後一定團結一致

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（中央社記者王朝鈺、劉建邦基隆2日電）國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱宣布投入黨內台北市立委初選，引發世代交替討論；對於是否擔心黨內分裂，國民黨主席朱立倫今天說，黨內最後一定是團結一致。

朱立倫下午前往基隆市黨部參加新春團拜前接受媒體聯訪，記者詢問，國民黨總統、立委初選時程是否會提早，是否希望有意參選的人盡快表態。

朱立倫表示，他已多次表達，最近最重要的就是3月4日南投縣第2選區立委補選，全黨要團結一致，全力支持國民黨提名的林明溱，希望林明溱能高票當選。

朱立倫說，國民黨這段期間在各縣市舉辦團拜，希望過年期間大家互道恭喜、團結一致，國民黨一定要一起努力、團結一致，不管是南投的補選，或是未來的總統、立委選舉，都要秉持這樣的決心，才能團結勝選；至於總統、立委部分，他已多次表達，會在南投立委補選後再討論。

記者詢問，國民黨有青壯世代喊世代交替，要挑戰現任資深立委，是否擔心團結不成變成分裂。朱立倫回應，國民黨有越多的人才越好，他非常開心看到國民黨有越來越多的好人才願意為國家服務，大家加油，黨內最後一定是團結一致。

此外，鴻海集團創辦人郭台銘傳出擬組「非綠陣營」，台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，郭台銘大年初一曾致電給他，表示2月中旬回台灣會找他；記者詢問，對於兩人見面有何看法？朱立倫說，還沒有發生的事，他沒辦法回應。

另外，國民黨台北市議員秦慧珠今天在市議會接受聯訪時則指出，世代交替說法，像要汰換別人，讓自己上位，這種有爭權奪利之嫌，應是世代融合、世代合作。

她說，如台北市議會也需要老幹新枝合作，且資深議員熟悉法規及議事運作和政策，較願意擔任議會召集人、黨鞭等，但年輕人比較了解媒體，各有強項及長才，應通力合作，運作才能圓融。（編輯：蕭博文）1120202