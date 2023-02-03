游錫堃會晤莫健及美方官員 談勞工人權環保

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正在華府訪問的立法院院長游錫堃透露，與美國在台協會主席莫健會晤，在座的還有美方主管勞工、人權、環保的官員。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月3日

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（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）立法院院長游錫堃透露，昨天與美國在台協會主席莫健會晤，在座的還有美方主管勞工、人權、環保的官員。

游錫堃此次訪美，主要是出席昨天舉行的國際宗教自由峰會（IRF），發表演說，今天則是出席國家祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）。

游錫堃在會後接受媒體訪問時表示，此行因為行程緊湊，並未安排拜會美國國會議員。不過他透露，昨天與莫健（James Moriarty）會晤。

他表示，與莫健的會晤，還有美方行政部門主管勞工、人權、環保的官員，多半都還是與宗教自由有關。

在被問及美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）昨天表示中國無權置喙他的行程，游錫堃表示，國會互相交流、互訪非常自然。中國自詡民主，既然是民主國家就不該強烈反應，「會被人看破手腳」。

游錫堃下午轉往紐約，晚間將與紐約僑界餐敘後，隨即啟程返回台灣。（編輯：周永捷）1120203