布林肯首度訪中國 美議員致函籲也訪台灣表支持【獨家】

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美國國務卿布林肯（圖）將首度出訪中國，9位聯邦眾議員1日聯名致函布林肯，呼籲他依循「台灣旅行法」也造訪台灣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電）美國國務卿布林肯預計週末首度出訪中國，9位聯邦眾議員1日聯名致函布林肯，呼籲他依循「台灣旅行法」也造訪台灣，以展現總統拜登政府對台承諾「堅若磐石」。

布林肯（Antony Blinken）預計5日至6日訪問中國，將是他首度以國務卿身分出訪中國，也是2018年10月以來首次有美國國務卿訪中。英國「金融時報」報導，布林肯預期將與中國國家主席習近平會晤。

在布林肯出訪前夕，9位共和黨籍聯邦眾議員1日聯名致函布林肯，呼籲他考慮在行程中加上台北。

聯名議員包括多次提決議案呼籲終結「一個中國政策」的帝芬尼（Tom Tiffany）、眾院外委會成員裴利（Scott Perry）、去年2月及12月曾相繼訪台的梅絲（Nancy Mace）和歐文斯（Burgess Owens），以及戴佳雷（Scott DesJarlais）、克倫紹（Dan Crenshaw）、奧格茲（Andy Ogles）、唐納茲（Byron Donalds）與卡特（Earl L. "Buddy" Carter）。

根據中央社獨家取得的信函副本，議員們在信中表示，布林肯近幾個月形容總統拜登（Joe Biden）政府對台灣的承諾「堅若磐石」，「沒有比官方訪問能更好展現這項承諾的方式」。

議員們指出，加訪台灣能清楚傳達美國強烈反對中方在區域的魯莽軍事挑釁行為，拜登曾批類似行徑具脅迫性，且對區域和平穩定構成威脅；再者，透過訪問台灣，布林肯能公開回應美國對台軍售交貨延宕所引發日益升高的憂慮。

議員們強調，美國國務卿親自訪問台灣，符合美國2018年3月上路的「台灣旅行法」立法意圖，此法表明美國政策應鼓勵高階行政部門官員訪問台灣。

他們向布林肯喊話：「在符合台灣旅行法意圖，且為了增進我們兩國雙邊關係下，期盼您能考慮我們的請求。」（編輯：郭中翰）1120203