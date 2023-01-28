終結一中到美台復交 美議員誓言提升台灣地位【專訪】

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美國聯邦眾議員帝芬尼近日接受中央社專訪時表示，即便提升台灣地位之路道阻且長，他會持續推動美台復交，終結美國過時「一中政策」。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 112年1月28日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電）與美國斷交40多年後，台灣在華府重要性日益升高，但主權議題依然敏感。即便提升台灣地位之路道阻且長，美國眾議員帝芬尼誓言持續推動美台復交，終結過時「一中政策」。

共和黨籍的帝芬尼（Tom Tiffany）2020年5月贏得威斯康辛州眾議員席次補選，從州參議員成為聯邦眾議員。2年多來，他勇敢碰觸一般議員敬而遠之的敏感議題，從呼籲美台復交、終結美國「一中政策」，到給予台灣聯合國會員國同等權利與待遇等。

影片來源：中央社

帝芬尼首次提出呼籲美台復交決議案是在2020年9月，當時他就職不到4個月。決議案最後雖僅獲得多次倡議承認台灣主權的時任共和黨籍眾議員游賀（Ted Yoho）連署支持，但他沒有放棄，2021年2月在第117屆國會捲土重來。

在華府抗中意識高漲、俄烏戰爭敲響國際對威權野心警鐘背景下，帝芬尼那次爭取到30位同黨議員支持。

帝芬尼今年新會期再與其他18名國會議員提出類似決議，敦促美國政府與台灣復交、摒棄過時且適得其反的一中政策，支持台灣加入國際組織，並就美台雙邊自由貿易協定展開談判。

雖離通過還有漫漫長路，但帝芬尼近日接受中央社專訪時對決議案未來感到樂觀。他認為美國國會對台灣主權議題意識提升，未來民主黨人也可望加入連署行列，這部分要歸功於去年8月民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。

談到為何如此在意台灣主權議題，帝芬尼透露，他4年前在威斯康辛州議會任職期間，有機會訪問台灣，那趟訪問讓他清楚認知到中國和台灣是兩個明顯不同國家，也注意到台灣人民對中共的恐懼。

「我後來研究發現，台灣從來不是中國一部分，便納悶為何中國大陸要說台灣是他們的，進而激起我的興趣。」帝芬尼回憶道。

因為那次訪台經驗，帝芬尼當選眾議員後把台灣納入重點議題。除提出呼籲美台復交決議案外，他2021年推動禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何將台灣畫成中國一部分的地圖，最後成功被納入2022財政年度支出法。

相較於10或20年前，帝芬尼說，美國社會現在對中共的邪惡意圖有更清楚了解，香港與新疆維吾爾族人的處境，加上中國國家主席習近平壓制反對聲音、史無前例進入第3任期，在在都讓美國人民看清中共的惡意意圖，不論他們政治傾向為何。

正因為美國對中國威脅、挑戰的覺醒，台灣議題近年來越來越受到華府重視。美台官方交流逐漸檯面化，國會涉台法案一部接著一部出爐，智庫活動提到台灣頻率也是前所未見的高。

不過，礙於美國「一中政策」，美台關係發展總像有片無形「玻璃天花板」，再怎麼提升還是有所限度，尤其在較敏感的外交領域。

民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）去年6月共同提出的「 台灣政策法案 」（Taiwan Policy Act）就是一個例子。

法案最初版本內含多條提升台美外交關係的條文，包括推動駐美代表處改名為「台灣代表處」、要求美國在台協會（AIT）台北辦事處處長任命應比照美國駐外大使提名程序，須經參議院確認同意，且職稱應改為「代表」（Representative）。

但在白宮關切下，即便是參議院外交大老的法案，上述條文仍逃不過被淡化或刪除的命運，顯示「一中」仍是美方現階段難以跨越的紅線。

面對部分人士批評駐美處改名、提升AIT處長地位等提議僅具象徵性意義，無實質效益，且會不必要地激怒中國，帝芬尼不以為然，指生氣跺腳是惡霸慣有反應，「軟弱不會得到獎勵」。

帝芬尼強調，像是台灣那些選擇民主與和平的國家，值得受到獎勵，也值得當美國的朋友、受到美國保護。

帝芬尼去年11月期中選舉獲得61.9%選票，以壓倒性姿態贏得連任。美國第118屆國會1月3日開議，談到未來2年立法重點，帝芬尼表示，他會持續要求總統拜登（Joe Biden）政府承認台灣，終結1979年的「一中」協議。

他強調：「台灣不是中國一部分，台灣有自己身分認同，有自己的國家，這會是未來我提出任何法案的基礎。」

除此之外，帝芬尼說，他會再次提案，把中國最惠國待遇從永久性改為逐年審議，以增加美國對中籌碼，也會持續對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）源頭追根究底。（編輯：林憬屏）1120128