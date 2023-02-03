布林肯將訪北京 路透：目標穩定美中關係

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定5日到6日訪問北京會晤中國官員，雙方從台灣議題到晶片及貿易問題雖存有許多歧見，但都將試圖回答同樣問題：美中如何能避免新冷戰。

路透社報導，布林肯這趟罕見的中國行，目的在讓世界兩大經濟體美中緊張關係穩定下來。

美中近年關係緊張，去年8月更跌到數十年來最低點，當時的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，促使中國在台灣周邊進行規模空前的軍事演習。

美國總統拜登政府之後表示，希望為美中關係建立底線，確保競爭關係不會升高成衝突。拜登去年11月在20國集團（G20）峰會場邊會晤中國國家主席習近平時，將這個目標牢記在心，兩位領導人都承諾會更頻繁溝通。

然而美國國防部今天表示，一個疑似中國間諜氣球已在美國上空飛行了幾天，還說氣球進入美國領空後，華府一直在追蹤它。此事讓局勢複雜化。

目前不清楚此事是否會影響布林肯的中國行。他預計將會晤中國外交部長秦剛，可能還會與習近平見面。

緊張局勢另一個關鍵點是美國加強監管力道，目光聚焦在中國，包括祭出可能阻礙中國晶片製造業發展的出口管制措施。

鑒於美國和菲律賓達成新協議，擴大美軍進入菲律賓基地權限，加上近日傳出美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能訪台，分析人士認為，布林肯訪問北京的主要任務是確保美中避免危機發生。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）表示：「我認為這趟目標，是從根本上快速將這場冷戰推到緩和階段。」

他在CSIS簡報會上談到布林肯此行時說：「這實際上是關於重建關係基礎，並制訂一些程序與機制，以便因應目前關係中一些緊張局勢。」

中國也渴望與美國關係穩定，以便聚焦在國內經濟。在因應COVID-19疫情的清零政策退場前，中國經濟早已受到重創，而且外資陸續出走，認為出現國家又干預市場的警訊。

布林肯訪中若成行，將成為繼2018年10月時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問北京後，首位訪問中國的美國國務卿。美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）也將隨行。

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路透社報導還說，外界對此行成果期望不高。布林肯將提出美方關切點，例如在俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭前，北京曾說中俄之間「友好沒有止境，合作沒有禁區」，預期布林肯在台灣、貿易或人權等重大議題上，不太可能取得突破。

消息人士表示，布林肯或許會提到美國公民在中國遭非法拘禁，尤其點名李凱（Kai Li，音譯）、林大衛（David Lin）和史威登（Mark Swidan），但布林肯不太可能成功讓他們立即獲釋。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1120203