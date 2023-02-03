國民黨團：中央勿集權又集錢 應儘速修正財劃法

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統籌分配稅款分配，財政收支劃分法已經20年沒有修，公式也10多年沒有修，再度引發關注。國民黨立法院黨團總召曾銘宗（圖）3日受訪表示，國民黨團強烈建議，盼行政院趕快修正財政收支劃分法。中央社記者范正祥攝 112年2月3日

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（中央社記者范正祥台北3日電）國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天受訪表示，黨團強烈建議，盼行政院趕快修正財劃法，也請行政院通盤檢討統籌分配稅款。

行政院長陳建仁2日在首場行政院會即邀請六都市長列席，會後還舉辦茶敘，誠懇溝通獲得肯定，多名市長反映意見，包括桃園市長張善政提及，統籌分配稅款分配，財政收支劃分法已經20年沒有修，公式也10多年沒有修，到了該檢討時候。

曾銘宗今天在立法院接受媒體聯訪時說，現任副總統、民進黨主席賴清德過去擔任行政院長時就答應要修財劃法，但行政院至今沒有拿出草案給立法院審議；國民黨團強烈建議，請履行賴清德的承諾，把財劃法修正草案趕快送進立法院審議。

曾銘宗表示，統籌分配稅款的部分，也請行政院趕快作進一步的修正，不希望中央「集權又集錢」。（編輯：蘇志宗）1120203