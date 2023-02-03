更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
張奕肩膀發炎退出經典賽台灣隊 嘆無比沮喪
首頁 / 政治

2024總統大選綁立委選戰 中選會3月決定投票日期

2023/2/3 17:03（2/3 17:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央選舉委員會3日指出，第16任總統副總統選舉與第11屆立法委員選舉將於同日舉行投票。圖為2022年九合一選舉投票當天新竹民眾到投票所投票。（中央社檔案照片）
中央選舉委員會3日指出，第16任總統副總統選舉與第11屆立法委員選舉將於同日舉行投票。圖為2022年九合一選舉投票當天新竹民眾到投票所投票。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北3日電）中央選舉委員會今天發布新聞稿指出，因社會具高度共識，第16任總統副總統選舉與第11屆立法委員選舉將於同日舉行投票，至於投票日期將於3月委員會議時決定。

各界關注2024總統大選相關資訊，中選會今天舉行第586次委員會議，會中討論通過第16任總統、副總統選舉與第11屆立法委員選舉同日舉行投票。

中選會會後發布新聞稿指出，考量民國101年、105年及109年總統、副總統選舉及立法委員選舉皆是在同日舉行投票，社會各界對於2種選舉同日舉行投票，已具高度共識，因此決議第16任總統、副總統選舉與第11屆立法委員選舉同日舉行投票。

至於投票日期的訂定，中選會說，將邀集相關機關及直轄市、縣、市選舉委員會會商，再提報3月的委員會議決定。（編輯：翟思嘉）1120203

#中選會
#總統大選
#立委選舉
延伸閱讀
總統立委初選最快3月啟動 民進黨內籲及早布局2024備戰2024 柯文哲公布副手條件要有互補性黨內拱侯友宜選總統？朱立倫：團結打好南投立委補選王鴻薇：將提案修法 調降卸任總統副總統禮遇金
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族