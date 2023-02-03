2024總統大選綁立委選戰 中選會3月決定投票日期

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中央選舉委員會3日指出，第16任總統副總統選舉與第11屆立法委員選舉將於同日舉行投票。圖為2022年九合一選舉投票當天新竹民眾到投票所投票。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北3日電）中央選舉委員會今天發布新聞稿指出，因社會具高度共識，第16任總統副總統選舉與第11屆立法委員選舉將於同日舉行投票，至於投票日期將於3月委員會議時決定。

各界關注2024總統大選相關資訊，中選會今天舉行第586次委員會議，會中討論通過第16任總統、副總統選舉與第11屆立法委員選舉同日舉行投票。

中選會會後發布新聞稿指出，考量民國101年、105年及109年總統、副總統選舉及立法委員選舉皆是在同日舉行投票，社會各界對於2種選舉同日舉行投票，已具高度共識，因此決議第16任總統、副總統選舉與第11屆立法委員選舉同日舉行投票。

至於投票日期的訂定，中選會說，將邀集相關機關及直轄市、縣、市選舉委員會會商，再提報3月的委員會議決定。（編輯：翟思嘉）1120203