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總統立委初選最快3月啟動 民進黨內籲及早布局2024

2023/1/29 09:39
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（中央社記者葉素萍台北29日電）農曆年後，民進黨總統、立委布局將提上時程討論，黨內推估，最快3月啟動初選。黨內亦有聲音認為，九合一敗選原因其中一項是太晚布局，這次2024總統立委選舉必須提早就定位，尤其，不是連任的總統，選戰布局越快越好。

民進黨人士認為，依照黨內過去處理總統初選經驗，一般是3月分啟動初選機制，希望最遲在6月前完成初選；從總統初選選務日程提到中執會討論，到產出總統候選人，約需要一個半月左右的作業時間；不過，2020總統初選時，爭取連任的蔡英文意外遭遇賴清德挑戰，初選期程幾度延長，一直到6月底才產生人選。

民進黨內出征2024人選，以賴清德呼聲最高。賴清德過年期間，全台走遍50多座宮廟發紅包，被視為2024大選的暖身起跑。

民進黨立委吳思瑤指出，黨內很難有比賴清德更強的候選人，社會與黨內普遍對於賴清德承擔總統大選責任的共識很強。

不過，吳思瑤說，如果有任何人要出來挑戰賴清德，民進黨也有好的制度，可以找出最強的總統候選人，賴清德身為黨主席，也應該要讓民主制度運作更好，每個人都應該有民主胸襟，在公平制度下產出最優質的候選人。

吳思瑤並說，九合一敗選檢討，太晚決定縣市長候選人是其中原因，2024總統、立委選舉都要提早就定位。

也有其他的民進黨立委提醒，明年1月總統立委就要投票，時程其實相當緊迫，尤其，不是連任的總統，布局越快越好。

民進黨立委王定宇則說，現在府院黨都是新氣象，過去施政上跟民意溝通有落差的，府院黨都要動起來，即時全面與民意直接溝通，這也是為何內閣多進用有民選基礎的人；有時候人民感受與施政成績之間，未必成為等號，要把方程式寫好、把等號找出來，否則做得再好、人民感受不到，等於沒有做。

王定宇也是中常委，他說，提名作業都有必然要走的程序，春節過後，中常會、中執會訂定作業流程、初選辦法、初選時間，大概也要將近2月底了，九合一挫敗後，大家要奮力一搏、團結努力。

王定宇認為，「提早啟動溝通協調、減少內部衝突」，上次縣市首長敗選，有些人質疑提名程序，但真正重點是各地人選產生過程溝通協調可能有不足；他說，現在看起來，2024賴清德呼聲最高，賴又是黨主席，所以賴清德是火車頭，搭配府院施政表現，應該盡早進入各立委選區協調作業，協調不成就趕快進行初選，讓軍心趕快穩定下來、一致對外。

另外，王定宇也說，面對來自國民黨、來自中國的假錯訊息，已經抵抗得很辛苦，黨內如果引用錯誤訊息內部攻擊，卻又沒有任何處理機制，恐怕禍起蕭牆；黨內可以批評、可以競爭、可以大鳴大放，但若用假錯訊息在內部放火，會傷了支持者的心、損害整體士氣，黨中央應該盡速建立一套方式處理。

王定宇認為，如果這幾個基本功做好，依民進黨公職在地方的努力，整體施政表現，2024年還是大有可為。

民進黨內高層則說，2024大選不容樂觀，立委們多希望越早越好，這有待開春後，找各方商談，黨會尊重各派系意見，並與他們討論。（編輯：蘇龍麒）1120128

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