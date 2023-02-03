黨內拱侯友宜選總統？朱立倫：團結打好南投立委補選

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）2024大選，外傳鴻海創辦人郭台銘擬組非綠陣營，藍營則傳出力拱新北市長侯友宜參選總統，國民黨主席朱立倫今天說，歡迎所有非綠陣營，黨內現在團結一致打好南投立委補選，新北市長侯友宜也在全力打拚市政。

外界關注郭台銘是否參選2024總統，以及是否重回國民黨爭取總統提名，朱立倫今天在出席國民黨智庫所舉辦的「元宵吃湯圓，通膨吞薪資，人民痛苦何時了」記者會後說，國民黨最重要的就是要團結一致，爭取更多支持，所有非綠陣營，不管過去是藍、白或其他顏色，國民黨都歡迎。

但朱立倫也說，現階段最重要的目標，就是3月4日的南投立委補選，歡迎大家一起支持國民黨的南投立委參選人林明溱。近日有許多媒體在過年時，想像出許多假象或傳言，這些都不是事實，「這段時間大家最多就是互道恭喜」，之後力拚南投立委補選，補選後再來討論總統提名的相關議題。

至於黨內傳出有北部立委力拱新北市長侯友宜參選總統，朱立倫則說，黨內現在團結一致打好南投立委補選，過年期間大家互道恭喜，各地國民黨縣市首長全力拚市政，侯友宜也在全力打拚市政，大家一起為侯友宜加油。

談到國民黨內青壯世代紛紛表態有意參選立委，是否擔心黨內出現世代衝突，朱立倫則說，國民黨人才越多越好，歡迎優秀的年輕世代、好人才，願意為國家服務，國民黨需要更多人才，目前在立法院席次還是少數，因此需要更多的立委戰將， 共同為台灣打拚。

此外，總統蔡英文表達願意與北京方面對話，朱立倫說，對話、交流是國民黨的長期主張，卻被民進黨攻擊、抹黑，國民黨每次與對岸對話、交流，民進黨都是擋、罵、抹紅，就連最近金門縣長陳福海、金門立委陳玉珍為解決金酒等民生議題，與對岸對話，都還被民進黨攻擊。

朱立倫強調，國民黨主張交流對話，歡迎蔡總統要跟進國民黨的路線，但希望不要說一套、做一套，可以拭目以待，未來國民黨持續與對岸交流，民進黨是否還繼續罵。（編輯：蘇志宗）1120203