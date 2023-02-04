完善酒駕零容忍拼圖 立委促修法納酒癮治療

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（中央社記者郭建伸台北4日電）台灣民眾黨立委邱臣遠今天指出，過去遏制酒駕多聚焦司法懲處，但研究顯示，台灣患有酒癮人數約有60至80萬人，卻缺乏酒癮治療。邱臣遠呼籲，酒駕修法應納入酒癮治療，完善酒駕零容忍最後拼圖。

邱臣遠今天透過臉書（Facebook）指出，根據交通部「道安資訊查詢網」統計，2021年酒駕肇事造成死亡人數為311人，占全部道安死亡人數的1/10以上，造成受傷則達1萬891人。

邱臣遠表示，雖然近年修法加重刑罰及嚴格執法，改善酒駕情形，但根據內政部警政署統計，7成酒駕者仍可能再犯，4次以上酒駕累犯的比例超過6成，反映加重酒駕刑罰的效果仍有限。

從醫學角度觀察，邱臣遠指出，根據台中榮總研究，酒駕與家暴常客的肇因相似，是因為長期飲酒導致腦功能障礙，並發現每3名酒癮者就有2人達重度失志（demoralization）程度；酒精成癮者通常缺乏完整酒癮治療，使「酒駕零容忍」仍缺少一塊拼圖。

邱臣遠表示，根據台中榮總研究，台灣患有酒癮人數約有60至80萬人，過去遏制酒駕討論多聚焦於司法層面，鮮少溯源探究肇因，使酒駕問題只能懲處無法預防。

他呼籲，未來酒駕修法應納入酒癮治療，從法規層面改善酒駕根本肇因，完善酒駕零容忍最後拼圖；政府應研擬酒癮治療配套措施，徹底改善酒癮酒駕造成的公安疏漏。

邱臣遠也建議，法務部應評估修法將酒駕者交通工具視為犯罪工具，直接沒入，並加重酒駕者終生不得考照規定，杜絕酒駕案件。（編輯：楊蘭軒）1120204