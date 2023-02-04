聖克里斯多福駐台大使曾留學台灣6年 開心出使第二故鄉【專訪】

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去年11月上任的聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞曾在台留學6年，常自稱是台灣人，台灣是他的第二故鄉。中央社記者閻文韜攝 112年2月4日

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）受訪時親切以中文向記者問候，曾在台留學6年的聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞，不僅愛把「我是台灣人」掛在嘴邊，甚至還認了一位「台灣媽媽」，從學生時代至今都很照顧他。

今年是台灣與加勒比海友邦克國建交40週年，范東亞（Donya L. Francis）日前接受中央社專訪時表示，他認為台克邦誼絕對還能持續下個40年，克國會持續為台灣加入國際組織發聲。

范東亞說，台灣在克國可說是「家喻戶曉」，他工作重點目標是盼台灣人也能更認識克國，因此去年11月甫上任的他，已走訪全台5所學校宣講，使館更將以特色花燈參加今年台灣燈會，以吸引更多台灣觀光客、商務投資到克國。

范東亞今年僅32歲，2012到2018年他在台留學，陸續取得銘傳大學新聞傳播學士、台北醫學大學全球健康發展碩士。他說自己「把青春最精華的時段給了台灣」，台灣就是他的第二故鄉。

克國目前每年約有14位留學生來台，范東亞希望能促成人數增加。

他表示，若有人問是否該來台灣學習，他會毫不猶豫地說，「來台灣是每個人此生都不該錯過的體驗」，家鄉朋友戲稱他「根本是台灣人」、「開口閉口都是台灣」，因此當發布他出任駐台大使時，大家反應都覺得他「終於回家」了。

聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（前排左2）留學台灣期間參加接待家庭計畫，認識了他的台灣媽媽茱莉亞（Julia Syu）（右1），迄今還維持著如家人般的情感。（范東亞提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年2月4日

談到留學期間最窩心的回憶，他大推台灣政府主辦的「境外學生接待家庭計畫」（ Taiwan Hostfamily Program），藉此讓他認識了他的台灣媽媽茱莉亞（Julia Syu），台灣媽媽待他如家人的溫情，讓剛來台很想家的范東亞，從此愛上台灣。

范東亞說，茱莉亞在他的畢業典禮買來花束和泰迪熊，過去每年農曆春節、中秋節都邀請他和家人共度，這份情誼直到他擔任大使返台仍無縫接軌。范東亞赴任以來，茱莉亞介紹各種人脈給他，逢人即訴說范東亞的事，「她就像真的母親，為我感到驕傲」。

相對范東亞對台灣的熟悉，他感嘆克國在台灣知名度仍較低，每次說到自己來自克國，對方多半會問「在非洲或太平洋嗎？」他必須仔細解釋是在加勒比海、美國的南邊。

范東亞說，雖然克國是擁有夢幻海景的渡假勝地，台灣人多數覺得太遠，有次在雲林遇到一位民眾曾搭遊輪去過克國，他立刻眼睛一亮好感動，「這就是我想透過努力，聽到更多台灣人說去過克國」。曾任教職的他到任後積極到各校演講，盼藉「口耳相傳」打開克國在台名號，讓大家知道「克國雖小，卻是台灣最好的朋友之一」。

范東亞也期盼增加台灣對克國的商業投資，他表示，過去曾有珍珠奶茶、太陽能板廠商去投資，克國盛產香蕉等作物，希望能吸引農產品加工廠商，克國離美國不遠，他認為高科技或其他製造商也可將克國當進軍美洲市場的跳板。（編輯：郭無患）1120204