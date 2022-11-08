蔡總統盼一起振興觀光 聖克里斯多福總理邀出訪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天會晤並國宴聖克里斯多福及尼維斯總理德魯，蔡總統盼持續深化合作，一起振興觀光。德魯重申，對於鞏固兩國邦誼，意志堅定，呼籲國際社會承認台灣能扮演的角色，他並邀請蔡總統率團訪問聖克里斯多福及尼維斯。

蔡總統今天在總統府接受聖克里斯多福及尼維斯聯邦新任大使范東亞（Donya Lynex Francis）呈遞到任國書，並與來訪的聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）雙邊會晤；午間，她舉行國宴宴請訪團成員。

蔡總統致詞時，關切聖克里斯多福及尼維斯發布熱帶氣旋警報，可能受到強風豪雨影響。她說，希望一切平安，如果有任何需要，台灣會隨時提供協助。

蔡總統接著提到，聖克里斯多福及尼維斯是非常美麗國家，3年前她前往訪問，加勒比海風光讓她印象深刻。當時她獲得總督贈勳，也一起種下黃花風鈴木樹苗，象徵兩國關係緊密深厚；她還參加平尼斯海岸景觀公園動土典禮，公園特色是把兩國小朋友彩繪的國家圖像製作成馬賽克壁磚，這幾年經台灣廠商施工，景觀公園已建設完成，成為兩國共同推動觀光最佳見證。

蔡總統說，那次出訪她特別帶了台灣觀光業者考察團一起前往，希望兩國交流觀光發展經驗，一起拓展更多旅遊商機；她說，這幾年疫情重創國際旅遊，上個月台灣邊境已解封，和國際交流往來越來越便利；兩國共同面對疫情挑戰，她期待兩國持續深化合作，一起振興觀光。

蔡總統希望讓更多台灣人民認識加勒比海的美麗風景，也歡迎更多聖克里斯多福及尼維斯的朋友，來到台灣走走看看。

蔡總統並恭賀大使范東亞就任新職，她期待，兩國交流越來越密切，共同創造更豐碩合作成果。

德魯提到，他要持續讓聖克里斯多福及尼維斯的年輕人能夠享有高等教育，尤其是來到台灣非常一流的大學及教育機構接受教育。

他說，台灣高等教育的品質，從駐台大使范東亞身上可以看得出來，范東亞在台灣受過高等教育，聖克里斯多福及尼維斯許多公務人員也受到台灣高品質的教育，回國後持續幫助推動國家發展，同時推進兩國邦誼。

德魯並向蔡總統重申，對於鞏固兩國邦誼「意志堅定」，因為這是40年以來辛苦打造出來的邦誼，聖克里斯多福及尼維斯也會持續為台灣發聲，向國際吹響號角，呼籲國際社會承認台灣能扮演的角色。

德魯說，他要再次誠摯邀請蔡總統在近期的未來，率團訪問聖克里斯多福及尼維斯，就像蔡總統所說「我們不但是您的好朋友，也是永遠的朋友」。（編輯：趙蔚蘭）1111108