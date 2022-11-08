聖克里斯多福總理讚台灣真朋友 隨時準備好在國際場域挺台[影]

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拉丁美洲及加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）（前左）率團訪台，總統蔡英文（前中）8日上午以隆重軍禮迎接訪團。中央社記者裴禛攝 111年11月8日

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（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天主持軍禮，歡迎聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯。蔡總統提到，德魯就任3個月以來，首度出訪邦交國，充分展現出對兩國邦誼重視。德魯則說，台灣是「最需要的時候伸出援手的真朋友」。

蔡總統原訂上午在兩廳院藝文廣場主持軍禮，歡迎友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew），因遇雨改至國家音樂廳一樓大廳舉行。

蔡總統致詞提到，聖克里斯多福及尼維斯是台灣在加勒比海地區重要盟友，德魯就任3個月以來，首度出訪邦交國，充分展現出對兩國邦誼的重視；兩國建交39年來，無論順境、逆境，始終相互扶持，持續在各領域深化合作，有非常豐碩成果。

蔡總統說，期待透過這次交流，兩國可以針對共同關切議題深入交換意見，未來有更多合作交流，尤其德魯關心的醫療、健保議題，她相信台灣能提供最好經驗。

隨後致詞的德魯指出，這次到中華民國台灣的國是訪問，在各方面意義都十分重大，首先，30多年以來建立的堅實平台，將會進一步強化，在既有合作基礎上，推動更多專案。在強化夥伴關係的關鍵時刻，在面對發展阻礙的時候，將更有創意的方案納入考量。

拉丁美洲及加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）（左2）率團訪台，總統蔡英文（右3）8日上午在國家音樂廳主持軍禮，致詞對訪團表達誠摯歡迎。中央社記者裴禛攝 111年11月8日

德魯表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦有不少國民大大受惠於台灣提供的獎學金，他們在台灣接受高等教育，其中，有許多人返國、建設國家。

德魯指出，其他國家或許享有豐沛的天然資源，但聖克里斯多福及尼維斯最大的資源就是國民，因此更要努力，強化人力資源，感謝中華民國台灣政府與人民的大力協助；他說，十分感激台灣提供的農業、醫衛、公共建設、資通訊與環境保護等協助。

德魯說，做為真朋友，聖克里斯多福及尼維斯政府隨時準備好，在國際場合發揮一己之影響力，來提倡與中華民國台灣共享的價值與原則。

他說，在國際上推廣民主、治理、人權與法治的共同價值可說是舉手之勞，他們堅信中華民國台灣透過製造與外銷優質的產品與服務，在維護全球經濟繁榮方面扮演不可或缺角色，台灣在研擬方案，解決疫情、氣候變遷、防災減災、糧食安全、快速都市化等全球議題方面也都有所貢獻。在全球層面上，台灣也幫助了聖克里斯多福及尼維斯達成永續發展的所有目標。

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德魯表示，聯合國的第17項永續發展目標就呼籲國際型塑夥伴關係，一同達成永續發展，台灣在這方面的紀錄令人敬佩，「你們證明了，你們是最需要的時候伸出援手的真朋友」。

他說，將持續致力推動強化兩國邦誼，此外，他也提到，明年他們將迎接獨立建國40週年，也正好是兩國建交40週年，這是值得歡慶的里程碑，他確信雙方一定會撥時間共同探討在歡慶週年時刻，如何以具體的方式來展現雙方堅實的夥伴關係。（編輯：蘇龍麒）1111108