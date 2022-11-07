美學者觀察九合一選舉 預期北京減少軍演

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史丹佛大學胡佛學者祈凱立專攻台灣研究，他近日接受中央社專訪時表示，很多台灣人不注意的東西其實是隱藏的力量，台灣的民主就是個重要與珍貴的例子。中央社記者周世惠舊金山攝 111年11月7日

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（中央社記者周世惠舊金山7日專電）美國史丹佛大學智庫胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」主任祈凱立近日應邀演講，分析台灣九合一選舉指出，中共可能會借題操縱，預期北京會減少軍演。

● 九合一選舉考驗執政黨 中共可能借題操縱

祈凱立（Kharis Templeman）5日受台灣人公共事務會（FAPA）北加州分會之邀，在聖荷西台灣會館演講。談及月底台灣的選戰，他指出，國民黨有多位現任且受歡迎的候選人，在這基礎下，民進黨的候選人面臨艱鉅挑戰。

回答聽眾提問時他表示，期中選舉通常對執政黨不利，他認為可解讀為「台灣選民對執政黨的疲乏而非全盤否定」，中共也可能借題操縱。他預期北京政權會減少一些軍演，直到台灣在2024年1月進行下屆總統大選。

● 「歐巴桑式民主」 祈凱立讚台灣民主活力

中央社記者於2020年初中華民國總統大選時第一次專訪祈凱立，當時他在台灣觀選，見證開票、亮票的張力，婆婆媽媽們自主監督、用生命守護「一票都不能錯」，他以「歐巴桑式民主」的活潑言語形容。

作為史丹佛大學的「台灣分子」，祈凱立近日再次接受中央社記者專訪時說，會研究台灣政治一開始是個意外，後來變成熱情；他希望向西方世界溝通台灣現況，同時把全世界的政治經驗帶到台灣，告訴台灣讀者其他國家面對的問題與掙扎、台灣政治有哪些亮點和隱藏的實力值得珍惜，同時強化台美雙邊關係。

● 與台淵源深 「台灣經驗」成學者

大學課程的一堂「中國政治」讓他對兩岸關係產生好奇，他自20歲在美國開始學中文，並取得獎學金赴北京大學與政治大學當交換生。

當時在北京，他常被路人盯視為「外星人」或練習英文的對象；2001年初到台北，他感受友善溫暖、見證台灣人的自我認同感，和從威權政體轉變為言論自由的民主氛圍。

就讀密西根大學政治學博士班之前，他推遲一年入學，再次飛到台北，落地後找民宿、覓得英文教師的工作，教書之餘走訪台灣各地，並學會閱讀中文報紙。

祈凱立的博士論文研究台灣民主轉型、多元政黨和選舉系統，雖非美國東亞學術圈的主流路徑卻是他心之所屬，他甚至沒把握能否找到工作。然而，2013年他成為史丹佛大學的學者，正是「台灣經驗」讓他「夢想成真」。

現在回頭看，祈凱立會說，「追隨你的熱情，熱情與運氣最終會引領一個人到對的位置」。

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研究台灣政治20年，訪台20多次，前後加起來約3年。除了中文名，「廟公」是他對自己姓氏Templeman的妙譯。

他的妻子從醫，是芝加哥生長的第二代台裔，他們旅行台灣時，曾發生過餐廳服務生把菜單交給他妻子，他妻子再轉給中文比較好的他點菜。他懷念台灣夜市的刈包、蚵仔煎、蚵仔麵線和蔭豉蚵仔。明年春天說不定你有機會在台灣街頭看見他。（編輯：韋樞/周永捷）1111107