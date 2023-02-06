新內閣上任 藍委籲行政院應履諾速修財劃法

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（中央社記者王承中台北6日電）國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，台灣已從早期的北高兩都，到目前的六都，區域發展跟過去截然不同，呼籲行政院履行副總統賴清德擔任行政院長時的承諾，趕快把財劃法修正草案送到立法院審議。

曾銘宗、國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘，以及國民黨立委賴士葆、費鴻泰及李德維等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「給地方穩定財源不要施捨，蔡政府應速修財劃法」記者會。

曾銘宗指出，中央政府對地方政府的補助可分為統籌分配稅款、各部會專案補助及一般性補助等3部分。目前地方政府高度倚賴中央政府的補助，才有辦法讓預算得以平衡，這現象亟待改善。

曾銘宗表示，副總統兼民進黨主席賴清德過去在擔任行政院長時曾表示，行政院會提出財劃法的修正草案，但至今仍無下文。

曾銘宗指出，台灣已從早期的北高兩都，到目前已經有六都，區域發展跟過去截然不同。國民黨團要求，請行政院履行過去賴清德的承諾，趕快把財劃法修正草案送到立法院；為鼓勵地方政府積極招商，營利事業所得稅應撥20%給地方。

另外，他也指出，每年中央給地方的一般性補助，過去是要地方政府透過關係爭取，應要法制化﹔在統籌分配稅款也應檢討，採公開透明分配方式，取得區域平衡發展。

林思銘表示，統籌分配款跟繳稅金額不成比例，財劃法從上次修正至今已經快24年，當時台灣只有北高兩都到現在有六都，財劃法完全沒跟上腳步，造成縣市分配不均，城鄉差距越來越大。

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李德維表示，希望財劃法能進入修法，建議中央要瘦身，把餅做大；配合款與補助款應整合；簡化分配方式，不分直轄市、縣市；特殊性及財政紀律納入分配公式；避免中央請客，地方埋單；攸關民眾的勞健保補助，中央應全額負擔。

賴士葆指出，他在立法院財政委員會多年，每次要修財劃法都無疾而終。日前新任行政院長陳建仁恢復六都市長列席行政院會，但呼籲陳建仁應做「實質的溫暖」，把中央的錢多放一點給地方，否則地方政府還是苦哈哈。（編輯：蘇志宗）1120206