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澎湖新春團拜 朱立倫再次強調團結勝選

2023/2/6 13:46（2/6 14:46 更新）
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國民黨主席朱立倫（左）6日出席澎湖縣黨部新春團拜，再次強調國民黨大家要團結一致，以大局為重，才能勝選，現階段共同目標是3月4日的南投立委補選，之後才會討論2024總統與立委選舉相關議題。右為縣黨部主委陳雙全。中央社 112年2月6日
國民黨主席朱立倫（左）6日出席澎湖縣黨部新春團拜，再次強調國民黨大家要團結一致，以大局為重，才能勝選，現階段共同目標是3月4日的南投立委補選，之後才會討論2024總統與立委選舉相關議題。右為縣黨部主委陳雙全。中央社 112年2月6日
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（中央社澎湖縣6日電）國民黨主席朱立倫今天在澎湖新春團拜，並再一次強調國民黨大家要團結一致，以大局為重，才能勝選，現階段共同目標是3月4日的南投立委補選，之後才會討論總統與立委選舉相關議題。

朱立倫主席今天在新春團拜時，有媒體指雲林縣議會議長說，新北市長侯友宜在南部沒有選票且民調是灌水的，有何看法時，作以上回應。

朱立倫再一次強調國民黨大家要團結一致，才能勝選，現階段共同的目標是3月4日的南投立委補選，將全力以赴爭取勝選，之後才會對相關議題，進行討論。

朱立倫並指出，侯市長是最強的母雞與最優秀的縣市長，大家一起來努力，並再次強調不能任何以自我考量，一切以大局為重，大家團結一致，團結才能勝選。

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朱立倫並以綠大於藍的嘉義市長補選來說，黃敏惠在全市190多個投票所，全數都贏過綠的候選人，尤其是在綠大於藍的西區選區，印證黃敏惠有腳踏實地的扎根，而獲得選民的支持而連任。

國民黨澎湖縣黨部今天原本以健行走春方式來舉辦新春團拜，因下雨臨時又改回黨部舉行，朱立倫在組發會主任許宇甄與黨部主委陳雙全等人陪同下，一一向在場100餘名黨職幹部與志工握手拜年，澎湖縣議會議長劉陳昭玲與議員歐中慨、許國政、陳毓仁等多人都到場同賀。（編輯：黃世雅）1120206

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